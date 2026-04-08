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Baisakhi 2026: बैसाखी आई, साथ में ढेरों खुशियां लाई, इन संदेशों के जरिए अपनों को दें बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Baisakhi Wishes: इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को बैसाखी की ये शुभकामनाएं, सुंदर कोट्स और व्हाट्सऐप मैसेज बेज सकते हैं. 

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Baisakhi 2026: बैसाखी आई, साथ में ढेरों खुशियां लाई, इन संदेशों के जरिए अपनों को दें बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं
Baisakhi 2026

Happy Baisakhi Wishes: हरियाणा और पंजाब में बैसाखी का दिन रबी की फसल कटने की खुशी के साथ-साथ नए साल का स्वागत भी लेकर आता है.  खेतों में झूमती सरसों, ढोल-नगाड़ों की गूंज और रंगीन पकवानों की खुशबू बैसाखी को और भी खास बना देती है. इस साल बैसाखी 14 अप्रैल को मनाई जाएगी. ऐसे में इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए आप अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को बैसाखी की ये शुभकामनाएं, सुंदर कोट्स और व्हाट्सऐप मैसेज बेज सकते हैं.

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इन संदेशों के साथ अपनों को दें बैसाखी 2026 की बधाई

चारों तरफ नई फसल की बहार है
देखो आया बैसाखी का त्योहार है
भंगड़ा, गिद्दा पाओ
खुश होकर इस दिन का जश्न मनाओ
Happy Baisakhi

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सुबह से शाम तक वाहे गुरु की कृपा,
ऐसे ही गुजरे हर एक दिन,
न कभी हो किसी से गिला-शिकवा,
एक पल न गुजरे खुशियों बिन.
बैसाखी की बधाई!

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नई फसल की खुशहाली 
नए साल का आगाज
बैसाखी पर आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां
Happy Baisakhi

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बैसाखी का खुशहाल मौका है,
ठंडी हवा का झोंका है,
पर तेरे बिन अधूरा है सब,
लौट आओ हमने खुशियों को रोका है.
बैसाखी 2026 की शुभकामनाएं

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बैसाखी आई, अपने साथ नई खुशियां लाई
नाचो, गाओ और जश्न मनाओ
सभी को बैसाखी की लख-लख बधाई
Happy Baisakhi

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भंगड़ा पाओ, नाचो- गाओ,
खुशियों से भरे इस दिन का जश्न मनाओ,
बनाओ पकवान, दो बड़ों को सम्मान.
बैसाखी मुबारक हो.

बैसाखी के मौके पर अपनों को भेजें ये WhatsApp मैसेज

  • हैप्पी बैसाखी! आपकी जिंदगी खुशियों से लहलहा उठे.
  • फसल की खुशबू और त्योहार की रौनक, आपके दिन को और भी खूबसूरत बनाए.
  • आपकी झोली में ढेर सारी खुशियां आएं, बैसाखी मुबारक!
  • नई शुरुआत के साथ आपके घर सुख और शांति का वास हो.
  • मुस्कुराइए, आज बैसाखी है, खुशियों की फसल काटने का दिन!
  • सेहत, समृद्धि और सफलता, सब मिले आपको इस बैसाखी पर.
  • आशा है यह बैसाखी आपके सपनों को नई उड़ान दे.
  • ढोल बजे, दिल झूमें और सुख-समृद्धि आपके कदम चूमे.

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