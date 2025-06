Tips to Feed your kids: दुनिया में हर मां बाप की चाहत होती है कि उनका बच्चा अच्छी तरह ग्रो करे ताकि वो फिजिकली और मेंटली तौर पर मजबूत रहे. लेकिन छोटे बच्चों को पालना (Parenting Tips in Hindi) एक चुनौती भरा काम है और खासतौर पर बच्चों को हेल्दी खाना खिलाना एक बड़ा टास्क है. छोटे बच्चे हेल्दी भोजन करना नहीं चाहते और खाने के दौरान कई तरह के नखरे करते हैं. ऐसे में मां बाप चिंता में पड़ जाते हैं कि सही तरह से न खाने पर बच्चे का विकास (how to Grow your kids Fast) नहीं हो पाएगा. अगर आप भी ऐसी ही चिंता में जी रहे हैं तो कुछ टिप्स आपकी मदद कर सकते हैं. इन टिप्स को फॉलो करने पर आपके बच्चे बिना नखरे किए हेल्दी खाना खाएंगे और अच्छी तरह से ग्रो करेंगे.

इन टिप्स को फॉलो करने पर बच्चे खाना खाने में नहीं करेंगे नखरे (Follow These tips to feeding your kids)

अगर आपका बच्चा खाने से कतराता है या नखरे करता है तो इसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं. कई बार बच्चे को भूख नहीं होती और आप उसे जबरदस्ती खिलाते हैं. ऐसा न करें. उसकी भूख को खोलने के लिए कुछ उपाय करें. खाने का स्टाइल चेंज करें. खाने का मैन्यू चेंज करके भी आप बच्चे को आराम से खाने के लिए उत्साहित कर सकते हैं. इसके अलावा बच्चे के साथ खाना खाकर भी आप उसका साथ दे सकते हैं. इससे बच्चा आपकी कंपनी में खुश होकर खाना खाएगा और वो तेजी से ग्रो करेगा.

अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सही तरह से भोजन करे और नखरे न करे तो उसके खाने का सही टाइम फिक्स कर दीजिए.जब आप एक टाइम फिक्स कर देंगे और रोज उसी समय पर बच्चे को खाना खिलाएंगे तो अपने आप कुछ दिनों में बच्चे को उस समय भूख लगा करेगी. इस समय वो बिना नखरा किए सब कुछ खाएगा क्योंकि उसे भूख लगेगी.

कई बार मां बाप बच्चे को खाना खिलाने के लिए टीवी के सामने बिठा देते हैं, या फिर उसके हाथ में मोबाइल देते हैं ताकि बच्चा टीवी और मोबाइल पर ध्यान देकर खाना खा ले. लेकिन ये गलत आदत है. इस वजह से उसका ध्यान भटकता है और वो भोजन कम करता है या जरूरत से ज्यादा खा लेता है. इसलिए जरूरी है कि खाना खिलाते वक्त उसके साथ खाएं, टीवी या मोबाइल को दूर ही रखें.

रोज रोज एक ही तरह का खाना खाकर बच्चा बोर हो सकता है. इसलिए रोज उसे बदल बदल कर खाना दें. रोटी और चावल के अलावा आप सब्जियां भी नए नए तरीके से पकाकर खिला सकते हैं. अगर बच्चे को फास्ट फूड पसंद हैं तो उन्हें घर पर हेल्दी तरीके से पकाकर खिलाएं. इससे बच्चा खुश होकर खाना खाएगा.

बच्चा खाने को देखकर भागता है तो यकीनन खाने का स्वाद ही नहीं स्टाइल भी उसकी पसंद का नहीं होगा. इससे आप स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं. उसकी थाली को सजाकर परोसें. कभी थाली में अचार, पापड़, सॉस या फिर सलाद रखें. उसके पसंदीदा रंग की थाली रखेंगे तो वो खुश होकर खाना खाएगा. प्रस्‍तुत‍ि : रोहित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है