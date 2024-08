क्या आप भी अपने न्यू बॉर्न बेबी के रातभर जगने से तंग आ गई हैं, अपनाएं ये तरीका चैन की नींद सोएगा आपका बच्चा

New born baby sleeping cycle : बच्चे का जन्म (Parenting tips for new mom and dad) उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है जो पहली बार पेरेंट्स बने हैं. उनके लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी खुशी और जश्न का दिन होता है लेकिन उनके लिए पेरेंटिंग थोड़ी चैलेंजिंग भी होती है, जिसमें पहले नंबर पर है बच्चे की स्लीपिंग साइकिल. ऐसे में हम आपको यहां पर आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, जिससे बच्चा और आप पूरी रात चैन से सोएंगे. तो आइए जानते हैं...

बच्चे को रात में कैसे सुलाएं : How to make a baby sleep at night

1- अगर आपका बच्चा पूरी रात सोता नहीं है तो फिर आप उसे कोशिश करें दिन में जगाकर रखें. 1 से 2 महीने आप ऐसा करती हैं, तो बच्चे की स्लीपिंग साइकिल उसी तरह हो जाएगी.

2- इसके अलावा आप जिस रूम में बच्चे को सुलाती हैं उसमें शोर न आए इस बात का ख्याल रखें इसके लिए तेज रोशनी वाली लाइट न जलाएं.

3- वहीं, आप हर 2 से 3 घंटे में उसे फीड कराती रहें. इससे बच्चा पूरी रात अच्छे से सोएगा और दिन में कम सोएगा. वहीं, आप बच्चे को सुलाने और उठाने की टाइम फिक्स रखें. इससे बच्चा रोज उस समय तक सो जाएगा.