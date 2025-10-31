ताकत की गोलियां खाने वाले हफ्ते में 1 बार पी लें ये काढ़ा, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया बनाने का तरीका

Weakness Home Remedy: आमतौर पर जो लोग थकान और कमजोरी से परेशान रहते हैं वो सबसे पहले मार्केट में मिलने वाली मल्टीविटामिन्स और सिरप का सेवन करना शुरू कर देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये गोलियां कभी भी शरीर को असली ताकत नहीं देती हैं. इन्हें खाने से शरीर में केवल कुछ समय के लिए ही एनर्जी बूस्ट होती है. ऐसे में अगर आप बिना कोई महंगी गोलियां खाए अपनी थकान और कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. इसी पर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है और एनर्जी बढ़ाने के लिए एक नेचुरल काढ़े के बारे में बताया है. विशेष रूप से तैयार किया गया ये आयुर्वेदिक काढ़ा पीना बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है.

काढ़ा बनाने के लिए सामग्री

मोरिंगा (सहजन)

अश्वगंधा

दालचीनी

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि इस काढ़े को बनाना काफी ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 1 गिलास पानी लें और इसमें 1 चम्मच मोरिंगा पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर और आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिला दीजिए. अब इस मिश्रण को करीब 10 मिनट तक अच्छे से पकाएं. जब पानी में अच्छे से उबल आ जाए तो इसको छानकर गुनगुना पी लीजिए. मिठास के लिए आप इसमें शहद और गुड़ भी डाल सकते हैं.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए इसका सेवन हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही काफी होता है. वहीं, ज्यादा कमजोरी वाले रोगी डॉक्टर की सलाह से इसे रोजाना भी पी सकते हैं. सुबह नाश्ता करने के बाद या फिर शाम के 5-6 बजे इसका सेवन करना सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है. इसके अलावा अगर आप इस समय नहीं पी सकते हैं तो रात को सोने से पहले भी इसका सेवन किया जा सकता है.

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि अगर आप हाई बीपी, थाईरॉयड या दिल से जुड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं तो इसका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करें. इसके अलावा प्रेगनेंट और ब्रेस्टफीडिंग महिलाओं को भी इससे परहेज ही करना चाहिए.

मोरिंगा एक नेचुरल मल्टीविटामिन का काम करता है. इसमें कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर की मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है.

अश्वगंधा नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने में काफी मददगार साबित होता है. साथ ही इससे स्ट्रेस हॉर्मोन्स भी बैलेंस होते हैं.

दालचीनी के सेवन से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और शुगर लेवल मेनटेन रहता है.

इस आयुर्वेदिक काढ़े के अलावा अगर आपको शरीर में तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप कुछ एनर्जी बूस्टर खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं. कमजोरी को दूर करने के लिए आम, शहद, शकरकंद, बादाम, अखरोट का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.