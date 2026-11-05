घर पर कैसे बनाएं अपराजिता फेस पैक? नीले फूलों, मुल्तानी मिट्टी और एलोवेरा से फेस पैक तैयार करने का आसान तरीका

चेहरे पर झाइयां, दाग-धब्बे और रूखापन नजर आने लगे तो कई लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जगह घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं. ऐसे में खूबसूरत नीले रंग का अपराजिता का फूल भी स्किन की देखभाल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. सोशल मीडिया पर इन दिनों अपराजिता के फूल, एलोवेरा जेल और मुल्तानी मिट्टी से बना फेस पैक चर्चा में है. इसमें गुलाब जल और जरूरत के हिसाब से ग्लिसरीन भी मिलाई जाती है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसे घर पर बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका.

अपराजिता फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

एक्सपर्ट अवधेश पटेल ने बताया कि इस फेस पैक को तैयार करने के लिए 5 से 6 अपराजिता के फूल, एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और जरूरत के अनुसार गुलाब जल लें. अगर आपकी स्किन रूखी है तो इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीीन भी मिला सकते हैं. वीडियो में दूध का विकल्प भी बताया गया है. हालांकि, दूध से संवेदनशीलता या एलर्जी होोने पर इसका इस्तेमाल न करें.

कैसे तैयार करें अपराजिता का फेस पैक?

सबसे पहले अपराजिता के फूलों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. अब इन्हें पीसकर या कूटकर इनका रस निकाल लें और छानकर एक कटोरी में रख लें. इसमें एलोवेेरा जेल और मुल्तानी मिट्टी मिलाएं. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा गुलााब जल डालते हुए अच्छी तरह पेस्ट तैयार कर लें. अगर त्वचा रूखी है तो इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन मिला सकते हैं.

चेहरे पर कैसे लगाएं यह फेस पैक

एक्सपर्ट ने बताया कि सबसे पहले चेहरे को साफ पानी से धो लें. अब तैयार पेस्ट को उंगलियों या फेस पैक ब्रश की मदद से चेहरे पर लगाएं. इसे आंखों और होंठों के आसपाास लगाने से बचें. करीब 5 से 10 मिनट बाद साफ पानी से चेहरा धो लें. इसके बाद हल्काा मॉइस्चराइजर लगाएं.

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फेस पैक लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

अपराजिता के फूलों में एंथोसायनिन जैसे प्राकृतिक रंगद्रव्य पाए जाते हैं लेकिन इससे झाइयां या दाग-धब्बे मिटने का पक्का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है. एलोवेरा स्किनन को नमी देने में मदद कर सकता है, जबकि मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त तेल सोखती है. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. जलन, खुजली या लालिमा होने पर तुरंत धो दें. झाइइयों से परेशान हैं तो नियमित सनस्क्रीन लगाएं और समस्या बनी रहने पर स्किन एक्सपर्ट से सलाह लें.

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