Alum and glycerin Toner Benefits for Skin: दमकती स्किन के साथ साथ सुंदर और चमकता चेहरा पाने की चाह हर किसी को होती है.लेकिन नए दौर में धूप, धूल और प्रदूषण के चलते स्किन पर बुरा असर पड़ते देर नहीं लगती है. इसके साथ साथ अगर पोषण की कमी हो और स्किन की सही देखभाल न की जाए तो स्किन सांवली और बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में लोग जवां उम्र में ही बूढ़े दिखने लगते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते. कोई महंगे फेशियल कराता है तो कोई बाजार में मिलने वाले तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लाता है. ये सब आगे जाकर स्किन पर बुरा असर डालते हैं. ऐसे में आप कम पैसे में शानदार स्किन केयर पा सकते हैं और उसके लिए खास जतन करने की भी जरूरत नहीं है. रात को सोने से पहले ग्लिसरीन में जरा सी फिटकरी (Alum and glycerin Toner Benefits) मिलाकर चेहरे पर लगा लें. इससे आपका चेहरा चमक उठेगा और उस पर फेशियल जैसा निखार आ जाएगा. चलिए आज जानते हैं कि रात को ग्लिसरीन में फिटकरी (Alum Benefits for Skin Care) मिलाकर (Alum and glycerin Toner Benefits for Skin) चेहरे पर लगाने से क्या क्या फायदे (how to use alum for skin Glowing ) मिलते हैं.

फिटकरी स्किन के लिए है बहुत फायदेमंद (Alum Benefits for Skin Care)

फिटकरी को त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद कहा जाता है.

अपने एंटीसेप्टिक गुणों के चलते ये नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट मानी जाती है.

अपने क्लींजिंग गुणों के कारण फिटकरी लगाने से स्किन को निखार मिलता है.

इसे चेहरे पर डेली यूज करने पर झुर्रियां कम होती हैं.

फिटकरी लगाने से स्किन में कसावट आती है.

फिटकरी लगाने से स्किन की टैनिंग दूर होती है और चेहरा खिल उठता है.

फिटकरी स्किन को पोषण देने के साथ साथ जलन औऱ लालिमा से राहत देती है.

फिटकरी लगाने से स्किन पर मुंहासे और एक्ने की दिक्कत से आराम मिलता है.

फिटकरी स्किन को पोर्स में अंदर तक जाकर उन्हें साफ करती है.

फिटकरी की मदद से स्किन पर जमा एक्स्ट्रा ऑयल और सीबम साफ होता है.

फिटकरी लगाने से स्किन की डेड सेल्स साफ होती हैं.

फिटकरी लगाने से त्वचा की असमान रंगत एकसार होती है.

फिटकरी अपने एंटी बैक्टीरियल गुणों के चलते स्किन पिंपल्स का खात्मा करती है.



फिटकरी और ग्लिसरीन को साथ मिलाकर लगाने के फायदे (benefits of Alum and glycerin Toner for Skin)

अगर आप स्किन पर निखार चाहते हैं तो रात को सोने से पहले फिटकरी और ग्लिसरीन को मिलाकर चेहरे पर लगाएं.

इन दोनों को मिलाकर लगाने पर झाइयां दूर हो जाएंगी.

फिटकरी और ग्लिसरीन लगाने से चेहरे की झुर्रियां दूर होंगी.

फिटकरी और ग्लिसरीन लगाकर कुछ देर मसाज करने से चेहरे पर कसावट आएगी.

इससे आंखों के आस पास के डार्क स्पॉट्स कम होंगे.

फिटकरी और ग्लिसरीन मिलाकर लगाने से स्किन टोन में सुधार होता है.

फिटकरी और ग्लिसरीन लगाने से स्किन को हाइड्रेशन मिलेगा और स्किन स्मूथ हो जाएगी.

कैसे तैयार करें फिटकरी और ग्लिसरीन का टोनर (How to make Alum and glycerin Toner)

एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लें.

इस पानी में फिटकरी का एक टुकड़ा डालें.

इसी पानी में तुलसी की कुछ पत्तियां भी डालें और पानी को उबाल लें.

अच्छी तरह उबलने पर इसे गैस से उतार कर ठंडा होने दें.

ठंडा होने के बाद इस पानी को एक स्प्रे बोतल में भर लें.

अब इसमें कुछ बूंदें ग्लिसरीन की डालें और अच्छे से हिला लें.

अब इसे एक दिन के लिए फ्रिज में रख दें.

अगले दिन से रोज रात को सोने से पहले इस टोनर को चेहरे पर लगाएं और कुछ देर मसाज करने के बाद साफ कर लें.

नियमित रूप से इसके इस्तेमाल से आपका चेहरा चमक उठेगा और स्किन नर्म, मुलायम और ग्लोइंग हो जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.