जिम में आलिया भट्ट का जबरदस्त वर्कआउट, मिडवीक मोटिवेशन का परफेक्ट डोज

Alia Bhatt gym workout: आलिया भट्ट ने जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए पसीना बहाते हुए ये दिखा दिया कि असली फिटनेस मोटिवेशन कैसा होता है. उनकी मेहनत और डेडिकेशन फैन्स के लिए मिडवीक एनर्जी बूस्टर बन गया है.

Bollywood fitness secrets: आलिया भट्ट का वर्कआउट मोटिवेशन

Alia Bhatt fitness video: क्या आपको भी हफ़्ते के बीच में काम और थकान से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है? तो बस आलिया भट्ट की यह जिम वीडियो ही आपके लिए काफी है. हमेशा फिटनेस को लेकर सीरियस रहने वाली आलिया इस बार ट्रेडमिल पर पसीना बहाते हुए नज़र आईं और उनका यह डेडिकेशन देखकर फैन्स कह रहे हैं...यही तो है असली फिटनेस गोल्स.

आलिया का जिम सेशन (Alia's Intense Gym Session)

फुटबॉलर और फिटनेस ट्रेनर करण सॉहनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें आलिया भट्ट ऑफ-व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लैक लेगिंग्स में ट्रेडमिल पर तेज़ दौड़ रही थीं. साथ ही करण भी बगल वाली मशीन पर वर्कआउट कर रहे थे. वीडियो के कैप्शन में लिखा था, 'Zone 2 Run with @aliaabhatt. Building aerobic capacity.'

ट्रेडमिल वर्कआउट के फायदे (Benefits of Treadmill Workout)

जोड़ों के लिए बेहतर (Good for Joints)

ट्रेडमिल पर दौड़ना आउटडोर हार्ड सरफेस की तुलना में जोड़ों पर कम प्रेशर डालता है. इससे घुटनों, एड़ियों और हिप्स को राहत मिलती है.

दिल के लिए फायदेमंद (Improves Heart Health)

यह एक्सरसाइज दिल को मजबूत करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है.

वजन घटाने में मददगार (Weight Management)

ट्रेडमिल पर रनिंग से काफी कैलोरी बर्न होती है. अगर डाइट बैलेंस्ड हो तो यह वजन घटाने का बेस्ट तरीका है.

मूड अच्छा करता है (Elevates Mood)

रनिंग से एंडॉर्फिन्स और एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज होते हैं, जो मूड लिफ्टर हार्मोन हैं. ये चिंता कम करके पॉजिटिव एनर्जी देते हैं.

ब्रेन के लिए फायदेमंद (Boosts Brain Function)

साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं कि नियमित रनिंग से दिमाग तेज होता है और अल्ज़ाइमर जैसी बीमारियों का रिस्क कम होता है. आलिया भट्ट का यह वीडियो साबित करता है कि फिटनेस सिर्फ बॉडी नहीं, बल्कि माइंड के लिए भी जरूरी है. अगर आप भी मिडवीक स्लंप महसूस कर रहे हैं, तो ट्रेडमिल पर कुछ मिनट दौड़ना ही आपकी थकान मिटा सकता है.

(डिस्क्लेमर: NDTV इस वायरल वीडियो की सटीकता और प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं करता. इस आर्टिकल में दी गई जानकारी पूरी तरह से वायरल वीडियो पर आधारित है.)

