शक्ति कपूर का बड़ा खुलासा, 'मेरी बेटी श्रद्धा लेती है सबसे ज्यादा फीस', आलिया और अनन्या पांडे को लेकर कह डाली बड़ी बात

शक्ति कपूर ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी बेटी श्रद्धा कपूर आलिया भट्ट और अनन्या पांडे से ज्यादा फीस लेती हैं. उन्होंने बताया कि श्रद्धा अपनी पसंद को लेकर काफी जिद्दी हैं और साल में केवल 1-2 बेहतरीन फिल्में ही करती हैं.

Shraddha Kapoor vs Alia Bhatt Fees :

Shraddha Kapoor Fees : सोशल मीडिया पर अक्सर यह बहस छिड़ती रहती है कि श्रद्धा कपूर के पास आलिया भट्ट या अनन्या पांडे जितनी फिल्में क्यों नहीं हैं? क्या उन्हें काम कम मिल रहा है? अब इन सभी सवालों का जवाब खुद उनके पिता और दिग्गज अभिनेता शक्ति कपूर ने दे दिया है. शक्ति कपूर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बेटी के करियर और उसकी फीस को लेकर ऐसे खुलासे किए हैं, जिसने सबको हैरान कर दिया है. तो बिना देर किए आइए जानते हैं...

पैसे के मामले में सबसे आगे है श्रद्धा

एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में शक्ति कपूर से पूछा गया कि क्या श्रद्धा को आलिया और अनन्या के मुकाबले कम मौके मिल रहे हैं? इस पर शक्ति कपूर ने बड़े ही बेबाक अंदाज में कहा, "लोग कहते हैं कि उसके पास काम कम है, लेकिन सच तो यह है कि वह फिल्में ही कम करती है. वह वही काम करती है जो बेस्ट हो. लेकिन आपको बता दूं, वह इन सबसे ज्यादा पैसा लेती है. वह साल में सिर्फ एक या दो फिल्में ही करना पसंद करती है."

शक्ति कपूर ने आगे बताया कि श्रद्धा स्वभाव से काफी जिद्दी हैं. उसके अपने कुछ एथिक्स हैं जिन्हें स्ट्रिक्ली फॉलो करती है. हम दोनों के बीच बहुत अच्छा रिलेशन है. कभी हम लड़ते हैं, कभी छुट्टियों का प्लान बनाते हैं, तो कभी फिल्मों पर चर्चा करते हैं. मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, वह एक अच्छी कलाकार है."

'ईठा' के लिए बढ़ा लिया 15 किलो वजन

आपको बता दें कि श्रद्धा कपूर इन दिनों लक्ष्मण उतेकर की फिल्म 'ईठा' (Eetha) की शूटिंग में बिजी हैं. यह फिल्म महाराष्ट्र की फेमस फोक आर्टिस्ट विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर की बायोपिक है. विठाबाई अपनी 'तमाशा' कला के लिए जानी जाती थीं.

इस रोल को निभाने के लिए श्रद्धा ने कड़ी मेहनत की है. खबरों की मानें तो उन्होंने इस किरदार के लिए अपना वजन 15 किलो तक बढ़ाया है. इतना ही नहीं, वह फिल्म के लिए ट्रेडिशनल फोक डांस लावणी और गवलन की भी ट्रेनिंग ले रही हैं. यह फिल्म 1950 से 1980 के दशक के महाराष्ट्र की झलक दिखाएगी.

श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए एक और खुशखबरी यह है कि 'स्त्री 3' की तैयारी भी शुरू हो चुकी है. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अगस्त 2027 तय की है. 

Shakti Kapoor, Shraddha Kapoor, Alia Bhatt, Ananya Panday, Shraddha Kapoor Fees
