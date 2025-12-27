बैटल ऑफ गलवान से टकराने से डरी आलिया भट्ट की अल्फा, सलमान खान की वजह से यशराज फिल्म्स ने लिया बड़ा फैसला

यशराज फिल्म्स की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'अल्फा' को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. मेकर्स ने पोस्ट-प्रोडक्शन के दौर से गुजर रही फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया है. जानकारी के अनुसार, एक्शन फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पूरा होने में कुछ और महीनों का समय लगेगा. जैसे ही यशराज फिल्म्स को जानकारी मिली कि अभिनेता सलमान खान अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए तैयार हैं, ऐसे में प्रोडक्शन हाउस ने 17 अप्रैल 2026 की तारीख खाली कर दी. यह डेट पहले 'अल्फा' के लिए रखी गई थी.

इससे पहले 'अल्फा' क्रिसमस 2025 पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन वीएफएक्स पर ज्यादा काम वजह से इसे 17 अप्रैल 2026 तक शिफ्ट कर दिया गया था. यशराज फिल्म्स ने जानकारी देते हुए बताया था कि दर्शकों को फिल्म का सबसे बेहतरीन विजुअल रूप दिखाने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए.

सूत्रों के अनुसार, यशराज फिल्म्स ने 17 अप्रैल को प्लेसहोल्डर डेट के रूप में इसलिए चुना था, क्योंकि यह एक शानदार रिलीज विंडो है और उस समय कोई बड़ी फिल्म अनाउंस नहीं हुई थी. अब आदित्य चोपड़ा को पता चला कि सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' भी इसी तारीख पर नजर है. आदित्य और सलमान के बीच पुराना और गहरा रिश्ता है. इसलिए आदित्य ने तुरंत फैसला किया कि वह यह डेट सलमान के लिए छोड़ देंगे. यशराज फिल्म्स जल्द ही 'अल्फा' की नई रिलीज डेट की घोषणा करेंगे.

'अल्फा' का निर्देशन शिव रावेल ने किया है. फिल्म में अभिनेत्री आलिया भट्ट और शरवरी वाघ मुख्य भूमिका में हैं. अनिल कपूर और बॉबी देओल भी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं. यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल-लीड एक्शन फिल्म है. वहीं, सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' साल 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है और इसमें सलमान एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. अपूर्व लखिया के निर्देशन में बन तैयार फिल्म में सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में हैं.