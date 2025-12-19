आलिया भट्ट के नए घर में हुई प्री-क्रिसमस पार्टी, सास और मां दिखीं एक साथ, तस्वीरें हुई वायरल

वास्तु में अपनी आखिरी दिवाली मनाने के बाद आलिया भट्ट ने अपने नए घर छह मंजिला हवेली-कृष्णा राज बंगले में अपनी पहली क्रिसमस पार्टी होस्ट की. पार्टी में आलिया भट्ट को अपनी मां सोनी राजदान, बहन शाहीन भट्ट और आकांक्षा रंजन कपूर जैसे करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए देखा गया. इस दौरान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल रही हैं. अलेखा जैन की ओर से शेयर की गई तस्वीरों में से एक में आलिया अपनी सास, एक्ट्रेस नीतू कपूर के साथ भी पोज देती नजर आ रही हैं.

आलिया की बहन शाहीन ने भी पार्टी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनका कैप्शन दिया, "यह मौसम है, वगैरह, वगैरह." आलिया एक मिनी ब्लैक ड्रेस में बहुत स्टाइलिश लग रही थीं, जबकि शाहीन ने हॉट पिंक ड्रेस पहनी थी. आलिया की मां, सोनी राजदान ने भी ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं.

आलिया-रणबीर का नया घर

आलिया-रणबीर नया घर सिर्फ एक लग्जरी होम नहीं है, इसका एक इतिहास है. यह प्रॉपर्टी कभी राज कपूर और कृष्णा राज कपूर की थी, जिसे 1980 के दशक में ऋषि कपूर और नीतू कपूर को दे दिया गया था. अब रणबीर और आलिया की बारी है कि वे इस विरासत को आगे बढ़ाएं.

रणबीर और आलिया, अपनी बेटी राहा के साथ, कंस्ट्रक्शन के दौरान कई बार काम की प्रोग्रेस देखने आए थे. नीतू कपूर को भी अक्सर साइट के बाहर फोटो खींचते देखा गया था. अब रिपोर्ट्स बताती हैं कि परिवार जल्द ही शिफ्ट हो सकता है, शायद अपने नए घर में बसने के लिए कोई शुभ तारीख चुनेगा.

ये है आलिया की अगली फिल्म

वर्कफ्रंट की बात करें तो, आलिया भट्ट आखिरी बार फिल्म जिगरा में नजर आई थीं. वासन बाला की इस फिल्म में वेदांग रैना भी एक अहम रोल में थे. इसके बाद वह यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स प्रोजेक्ट, अल्फा में नजर आएंगी. शरवरी भी इस फिल्म का हिस्सा हैं. दूसरी ओर, रणबीर कपूर नितेश तिवारी की रामायण: पार्ट 1 की तैयारी कर रहे हैं. यह फिल्म दिवाली 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. रणबीर और आलिया संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर के लिए बड़े पर्दे पर फिर से साथ आएंगे.