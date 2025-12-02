कान और नाक छिदवाते समय रख लेना इन 5 बातों का ध्यान, नहीं होगा इंफेक्शन, दर्द भी हो जाएगा कम

Ear Nose Piercing Tips: नाक और कान छिदवाना बहुत ही प्राचीन परंपरा है. कई माता-पिता बचपन में ही बच्चे का कान छिदवा देते हैं तो कई लोग बड़े होकर पियर्सिंग करवाते हैं. आजकल के दौर में कान छिदवाना एक स्टाइल ट्रेंड बनता जा रहा है. पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपने लुक में चार चांद लगाने के लिए पियर्सिंग करवा रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कान छिदवाने के दौरान छोटी सी लापरवाही भी भविष्य में होने वाली बड़ी समस्या का कारण बन सकती है. अगर आप भी कान-नाक छिदवाने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी 5 सावधानियां बताने जा रहे हैं जिनका पियर्सिंग के दौरान मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए. इससे भविष्य में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं होगा और दर्द भी कम हो सकता है.

1. त्वचा की सफाई का रखें ध्यान

कान-नाक छिदवाने के दौरान आपको साफ-सफाई का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए. अगर त्वचा पर किसी भी प्रकार की फुंसी, पिंपल या फिर एलर्जी हो रही है तो पियर्सिंग न करवाएं. इससे आपको भविष्य में बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है.

कान और नाक छिदवाने के लिए आप किसी सर्टिफाइड जगह और प्रोफेशनल्स का चयन करें. यहां आपको कान छिदवाते समय दर्द भी कम होगा और किसी भी प्रकार की समस्या होने का खतरा भी कम हो जाएगा. दरअसल, सर्टिफाइड जगहों पर स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इंफेक्शन नहीं होता है.

अगर आपको किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी या फिर किसी मेटल से एलर्जी है तो पियर्सर को इसके बारे में जरूर जानकारी दे दें. ऐसे में आप स्किन पैच टेस्ट जरूर करवा लें.

कान-नाक छिदवाने के बाद अक्सर लोग त्वचा को छूने से घबराते हैं. जबकि छेद वाली जगह का खास ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. साफ-सफाई न होने के कारण उस जगह पर धूल-मिट्टी जम सकती है जिससे इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आप एंटीबैक्टीरियल लिक्विड छेद वाली जगह को साफ करते रहें.

हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक नाक छिदवाने के बाद इंप्लांट ग्रेड स्टील, इंप्लांट ग्रेड टाइटेनियम, 14-18 कैरट गोल्ड, प्लेटिनम की ज्वेलरी पहनना अच्छा होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.