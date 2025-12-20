हरड़ खाने से क्या फायदे होते हैं? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया सेवन का सही तरीका, कब्ज-गैस से मिलेगा छुटकारा

Harad Benefits: आयुर्वेद चिकित्सा में हरड़ या हरीतकी सबसे महत्वपूर्ण औषधियों में से एक है. इसके सेवन से न केवल पाचन तंत्र की समस्याएं दूर होती हैं बल्कि शरीर से सारे टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाते हैं. खासकर अगर आपको कब्ज, एसिडिटी और गैस की समस्या रहती बै तो आपको हरड़ का सेवन जरूर करना चाहिए. इसी के चलते आज हम आपको हरड़ इस्तेमाल करने का सही तरीका और फायदे बताने जा रहे हैं. यह जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी पटेल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

कैसे करें हरड़ का इस्तेमाल?

1 गिलास गुनगुना पानी लें. ध्यान रहे की पानी ज्यादा गर्म न हो.

इसमें आधा चम्मच छोटी हरड़ का पाउडर डालें और अच्छी तरह मिक्स कर दें.

स्वाद के लिए चाहें तो शहद या नींबू मिला सकते हैं.

इसे तुरंत पी लें.

इसके अलावा आप 1 छोटी हरड़ को रातभर पानी में भिगो दें और सुबह खाली पेट वही पानी भी पी सकते हैं.

कब्ज से राहत (Constipation Relief)

हरड़ नेचुरली पेट साफ करता है और शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर कर देता है.

शरीर को डिटॉक्स करता है (Body Detox)

हरड़ के सेवन से लीवर, कोलन और खून की अशुद्धियों साफ हो जाती हैं.

बेहतर पाचन तंत्र (Improves Digestion)

हरड़ के पानी से एसिडिटी, गैस और पेट फूलने की समस्या दूर होती है.

त्वचा की समस्याएं होती हैं दूर (Skin Problems)

हरड़ का पानी पीने से मुंहासे, दाग-धब्बे कम होते हैं और नेचुरल ग्लो आता है.

वेट लॉस (Weight Loss)

हरड़ मेटाबॉलिज्म सुधारकर शरीर के फैट को कम करने में मदद करता है.

न्यूट्रिशनिस्ट राजमनी के मुताबिक हरड़ का पानी सुबह खाली पेट या फिर सोने से पहले पिया जा सकता है. इसे आप हफ्ते में 4 से 5 दिन में एक बार पी सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान हरड़ का सेवन न करें.

दस्त, डिहाइड्रेशन या कमजोरी होने पर आप हरड़ का इस्तेमाल न करें.

लो ब्लड प्रेशर या ज्यादा एसिडिटी वाले लोग इसके सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.