आपके नाश्ते में क्या है हेल्दी? AIIMS के डॉक्टर ने दिए इन ब्रेकफास्ट को इतने स्कोर

Healthy Breakfast For Digestion: अक्सर हम नाश्ते में वही खाते हैं जो हमें जल्दी मिल जाए या टेस्ट में अच्छा लगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका नाश्ता आपके पेट की सेहत यानी gut health को कैसे प्रभावित करता है? AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग प्राप्त गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर लोकप्रिय ब्रेकफास्ट आइटम्स को 1 से 10 तक स्केल पर रैंक किया.

डॉ. सौरभ सेठी की रैंकिंग – किसे मिले कितने नंबर? (AIIMS gastroenterologist breakfast ranking)

डॉ. सेठी ने साफ कहा- कुछ ब्रेकफास्ट आपके gut को हेल्दी बनाते हैं, तो कुछ उसे नुकसान भी पहुंचाते हैं. आइए देखें लिस्ट:-

उपमा या वेजिटेबल ओट्स – 5/10

स्प्राउटेड ग्रेन टोस्ट विद नट बटर – 6/10

साधारण टोस्ट विद जैम – 3/10

बाजार का ग्रेनोला – 2/10

व्हाइट ब्रेड बटर टोस्ट – 1/10

स्टील-कट ओट्स विद बनाना/डेट्स – 4/10

वेजिटेबल और एग स्क्रैम्बल – 9/10

स्मूदी (केफिर, बेरीज़, पालक) – 7/10

ओवरनाइट ओट्स विद चिया/फ्लैक्स सीड्स – 8/10

ग्रीक योगर्ट विद बेरीज़ – 10/10

शुगर सीरियल्स – -5/10

फास्ट फूड बुरिटोज़ – -10/10

कौन-सा ब्रेकफास्ट है बेस्ट और कौन है वर्स्ट? (best breakfast for gut)

डॉ. सेठी के मुताबिक, ग्रीक योगर्ट विद बेरीज़ (10/10) सबसे हेल्दी है, क्योंकि इसमें प्रीबायोटिक्स और फाइबर दोनों होते हैं. वहीं, फास्ट फूड बुरिटोज़ (-10/10) और शुगर सीरियल्स (-5/10) आपके पेट की सेहत के लिए सबसे खराब हैं.

आपके लिए सीख क्या है? (popular breakfasts for gut health)

अगर आप चाहते हैं कि आपका पाचन तंत्र हमेशा फिट रहे, तो नाश्ते में प्रोबायोटिक और हाई-फाइबर विकल्प शामिल करें. साधारण टोस्ट, व्हाइट ब्रेड या शुगर सीरियल्स से दूरी बनाएं.

