पेट में सड़ रहे मल को साफ करने के लिए खाएं ये 5 सुपरफ्रूट्स, डॉक्टर ने बताया किस तरह करेगा आंतों को साफ

Fruits For Digestion: अगर आप पेट की समस्या, कब्ज या डाइजेशन की दिक्कतों से परेशान हैं तो इन 5 मैग्नीशियम रिच फलों को डाइट में शामिल करना बेहद फायदेमंद हो सकता है. ये न सिर्फ पाचन को दुरुस्त रखते हैं बल्कि आंतों को हेल्दी और एक्टिव भी बनाए रखते हैं.

Read Time: 3 mins
Fruits For Digestion: कब्ज और गैस से छुटकारा दिलाएंगे ये हेल्दी फल

Digestion ke liye best fruit: हम अक्सर डाइजेशन के लिए फाइबर और पानी की अहमियत पर बात करते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. अमेरिका के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. जोसेफ सल्हाब का कहना है कि, अगर पेट को हेल्दी और पाचन को स्मूद रखना है तो कुछ खास फलों में छुपा मैग्नीशियम बड़ी भूमिका निभाता है. ये फल न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स कर कब्ज और पेट फूलने जैसी दिक्कतों से भी राहत दिलाते हैं.

तरबूज (Watermelon)

तरबूज को हम अक्सर 'सिर्फ पानी और मिठास' मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक स्लाइस में करीब 10 mg मैग्नीशियम होता है. साथ ही इसकी हाई वाटर कंटेंट आंतों को हाइड्रेट कर स्टूल को सॉफ्ट बनाता है, यानी गर्मियों में तरबूज सिर्फ ताजगी ही नहीं, बल्कि स्मूद डाइजेशन का भी सीक्रेट है.

एवोकाडो (Avocado)

एवोकाडो को हेल्दी फैट और फाइबर के लिए जाना जाता है, लेकिन एक मीडियम एवोकाडो में लगभग 58 mg मैग्नीशियम भी होता है. इसका क्रीमी टेक्सचर पेट पर दबाव नहीं डालता और कब्ज को कम करता है. फाइबर, हेल्दी फैट और मैग्नीशियम का ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन को नेचुरल तरीके से सपोर्ट करता है.

बेरीज़ (Berries)

ब्लैकबेरी और रास्पबेरी जैसी बेरीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ-साथ 29 mg मैग्नीशियम प्रति कप देती हैं. इनमें मौजूद सॉल्यूबल फाइबर आंतों को साफ रखता है और गुड बैक्टीरिया को पोषण देता है. डॉ. सल्हाब इन्हें 'टाइनी पावरहाउस' कहते हैं, जो स्मूद बाउल मूवमेंट्स के लिए जरूरी हैं.

अनानास (Pineapple)

अनानास अपने ब्रोमेलेन एंजाइम के लिए मशहूर है, जो डाइजेशन को आसान बनाता है, लेकिन इसमें 20 mg मैग्नीशियम प्रति कप भी होता है. यह कॉम्बिनेशन आंतों की सूजन को कम करता है और पाचन की प्रक्रिया को स्मूद बनाता है.

कीवी (Kiwi)

कीवी को हम अक्सर विटामिन C के लिए जानते हैं, लेकिन इसमें करीब 17 mg मैग्नीशियम और खास एंजाइम एक्टिनिडिन मौजूद होता है. यह प्रोटीन डाइजेशन को तेज करता है और कब्ज से राहत दिलाता है. रिसर्च बताती है कि IBS वाले मरीजों के लिए कीवी फायदेमंद है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

