एक्ट्रेस रकुल प्रीत बिस्तर से उठते ही पीतीं हैं ये 5 मॉर्निंग ड्रिंक्स, बॉडी को रीसेट करने का है बेहद आसान तरीका, जानिए फायदे

Morning Drinks: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह अपनी सेहत और फिटनेस के लिए हमेशा चर्चा में रहती हैं. रकुल प्रीत सिंह की पर्सनैलिटी के लाखों लोग दीवाने हैं. अक्सर लोग उनसे उनकी सुंदरता और फिटनेस का राज पूछते रहते हैं. हाल ही में एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने अपने डेली रूटीन का खुलासा किया है. ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के साथ एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि वह रोज सुबह सबसे पहले हेल्दी ड्रिंक पीतीं हैं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने सुबह के आहार और व्यायाम के बारे में बताया है, जो आयुर्वेद से प्रेरित है.

एक्ट्रेस रकुल प्रीत ने बताया कि मैं आयुर्वेद में बहुत मजबूत विश्वास रखती हूं. अब लोग मोरिंगा, जिसे ड्रमस्टिक कहते हैं, एक भारतीय भोजन है जो सर्दियों में खूब खाया जाता है. मोरिंगा सेहत के लिए बहुत हेल्दी भी रहता है. एक्ट्रेस के मुताबिक, कलौंजी या काला जीरा, सबसे अच्छी सूजन-रोधी चीज है, जो आप कभी भी ले सकते हैं. जैसे मैं सुबह कलौंजी पीती हूं, वैसे ही मैं सुबह हल्दी वाला पानी भी पीती हूं और फिर सौंफ का पानी पीती हूं. इसके अलावा सेल्टिक सॉल्ट वॉटर यानी पानी में एक चुटकी नमक मिलाकर पीना. ऐसे ही घी वाली कॉफी.

रकुल प्रीत सिंह का नाश्ता

रकुल प्रीत सिंह ने बताया है कि उनका नाश्ता बहुत सरल होता है, जिसमें अंडे और ग्लूटेन-फ्री टोस्ट या पोहा शामिल होता है. एक्ट्रेस अंडे बहुत पसंद करती है, अंडे के बिना वह नहीं रह सकती हैं.

रकुल प्रीत सिंह ने बताया है कि उनका आहार बहुत सरल और घर का बना होता है. वे कहती हैं, "मैं घर का बना खाना पसंद करती हूं, जिसमें सब्जी, दाल, चिकन, मछली और चावल या रोटी शामिल होती है."

सादा पानी- पहला गिलास सादा पानी.

सेल्टिक नमक पानी- दूसरे गिलास में सेल्टिक नमक मिलाकर पीना होता है.

सौंफ पानी- तीसरे गिलास में सौंफ मिलाकर पीना होता है.

हल्दी पानी- चौथे गिलास में हल्दी मिलाकर पीना होता है.

कलौंजी पानी- पांचवें गिलास में कलौंजी मिलाकर पीना होता है.

घी कॉफी- आखिरी गिलास में घी कॉफी पीना होता है.

