ब्यूटी पार्लर के चक्कर खत्म, इन रंग-बिरंगी गमीज़ से पाएं अंदर से खूबसूरती

Best beauty gummies: बाजार में इन दिनों ABC Gummies का ट्रेंड जोर पकड़ रहा है. ये गमीज़ असल में Vitamin A, Vitamin B और Vitamin C से भरपूर होती हैं. रंग-बिरंगी और मीठे फ्लेवर वाली ये गोलियां सिर्फ मज़ेदार स्नैक नहीं बल्कि ब्यूटी और हेल्थ का सीक्रेट फॉर्मूला मानी जा रही हैं.

त्वचा के लिए गमीज़ का जादू (ABC gummies for skin)

ABC गमीज़ में मौजूद Vitamin C कोलेजन बनाने में मदद करता है, जिससे स्किन टाइट और ग्लोइंग दिखती है. वहीं Vitamin A पिंपल्स और एक्ने से लड़ने में असरदार है. लगातार सेवन से डल और ड्राई स्किन की जगह नेचुरल ब्राइटनेस देखने को मिल सकती है.

बालों पर असर कैसे होता है? (ABC gummies for hair)

Vitamin B कॉम्प्लेक्स और Biotin गमीज़ का अहम हिस्सा होते हैं, जो हेयर फॉल को कंट्रोल करते हैं. ये बालों (hair fall control gummies) की जड़ों को मज़बूत बनाते हैं और शाइन को बढ़ाते हैं. यही वजह है कि सोशल मीडिया पर इन गमीज़ को 'शाइनी हेयर हैक' कहा जा रहा है.

क्यों बढ़ रही है इनकी डिमांड? (skin care gummies Hindi)

सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम रील्स और गूगल डिस्कवर में इन गमीज़ को लेकर चर्चा बढ़ गई है. लोग इन्हें 'पॉकेट ब्यूटी सप्लीमेंट' (lifestyle trending health supplements) कह रहे हैं, क्योंकि इन्हें खाना आसान है और कड़वी दवाइयों की जगह ये मीठे फ्लेवर वाली होती हैं.

किन्हें लेनी चाहिए सावधानी (glowing skin tips)

हालांकि, हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनका सेवन डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह से ही करना चाहिए. ज्यादा गमीज़ खाने से विटामिन ओवरडोज हो सकता है, जिससे शरीर पर उल्टा असर पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

