आप बहुत ग्लो करते हो सर.. पीएम मोदी से महिला क्रिकेट प्लेयर ने पूछा स्किनकेयर रुटीन, जवाब सुन आप भी चाहेंगे यह चीज

PM Modi Skincare Routine: हरलीन देओल पीएम मोदी से कहती हैं 'सर मुझे आपका स्किनकेयर रुटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर'. ये सवाल सुनकर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया कि सुनकर आप भी वही चीज अपनी लाइफ में चाहेंगे.

पीएम मोदी का स्किनकेयर रुटीन
PM Modi Skincare Routine: वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंची. यह मुलाकात करीब दो घंटे चली. इस दौरान भारतीय टीम ने पीएम मोदी को उनके नाम की जर्सी भी भेंट की. इसके अलावा पीएम मोदी के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्यों ने कई विषयों पर चर्चा भी की. चर्चा के दौरान टीम की खिलाड़ी हरलीन देओल ने प्रधानमंत्री से ऐसा सवाल पूछा कि वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. हरलीन पीएम मोदी से कहती हैं 'सर मुझे आपका स्किनकेयर रुटीन पूछना है, आप बहुत ग्लो करते हो सर'. ये सवाल सुनकर पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए ऐसा जवाब दिया कि सुनकर आप भी वही चीज अपनी लाइफ में चाहेंगे. 

देशवासियों का प्यार बड़ी ताकत

हरलीन देओल का जवाब देते हुए पीएम मोदी कहते हैं कि मेरा इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं गया था. तभी वहां बैठीं राधा यादव ने कहा कि ये करोड़ो देशवासियों का प्यार है. इसपर पीएम कहते हैं कि देशवासियों का प्यार ही बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि सरकार में भी उन्हें अब 25 साल हो गए हैं और ये लंबा समय है.. इसके बाद जब आशीर्वाद मिलता है तो उसका प्रभाव देखने को तो मिलता ही है. 

अपनों का प्यार

पीएम मोदी की इस बात से ये समझा सकता है कि जब अपनों का प्यार व्यक्ति को मिलता है तो स्किन खुद ही ग्लो करने लगती है. दरअसल ये माना जाता है कि प्यार मिलने से तनाव कम होता है और बॉडी में ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी वाले हॉर्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है. इससे स्किन की चमक बनी रहती है.

अपनों का प्यार मिलने के फायदे

अपनों का प्यार मिलने से मानसिक स्वास्थ काफी बेहतर होता है और व्यक्ति खुद को स्ट्रेस फ्री महसूस करता है. इससे लोग अपने आप को कॉन्फिडेंट और काफी पॉजिटिव भी फील करते हैं. इसके अलावा जब आप तनाव से दूर एकदम खुश रहेंगे तो शरीर बीमारियों से लड़ने में भी काफी सक्षम होता है और शरीरी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है. 

स्किन करती है ग्लो

ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे खुशी वाले हॉर्मोन का प्रोडक्शन जब स्किन में बढ़ता है तो स्किन का नेचुरल ग्लो पहले से कई ज्यादा बढ़ जाता है. इसके अलावा इससे आपके चेहरे पर अपने आप सुकून म‍िलता है, जो स्‍क‍िन को ग्‍लो करने में भी कारगर है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

