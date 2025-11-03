अभी तो असली उड़ान बाकी है... इन सुविचारों के साथ करें सुबह की शुरुआत, अपनों के साथ भी करें शेयर

Good Morning Quotes: हर एक नया दिन अपने साथ नई पॉजिटिव एनर्जी, नई उम्मीदें और हर किसी के लिए नए अवसर लेकर आता है. ये भी माना जाता है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतेगा ये सुबह की शुरुआत पर ही निर्भर करता है. ऐसे में सुबह की पॉजिटिव स्टार्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. साथ ही अगर सुबह-सुबह दिमाग में अच्छे विचार रहते हैं तो आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है साथ में पूरे दिन मोटिवेट भी महसूस होता है. इसी के चलते नीचे कुछ सुविचार दिए गए हैं जिन्हें सुबह पढ़कर आप खुद तो प्रेरित होंगे ही साथ में इन्हें अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को भेजकर उनकी सुबह भी रोशन कर सकते हैं.

1. सपनों की कीमत वही समझता है,जिसने उन्हें पाने के लिए रातें जलाई हैं.

2. सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते.

3. सिर्फ उतना ही विनम्र बनो जितना जरूरी हो, बेवजह की विनम्रता दूसरो के अहम को बढ़ावा देती है

4. जीवन में धोखा खाना भी बहुत जरुरी है, क्योंकि चलना मां-बाप सीखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद ही सीखना पड़ता है.

5. एक नए दिन का मतलब है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक और मौका देना.

6. आपके शरीर की सबसे सुंदर चीज है मन, इसे बुरे विचारों से मैला ना करें.

7. जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, वैसे ही मन की प्रसन्नता से सारी बाधाएं शांत हो जाती है

8. हर दिन की शुरुआत एक मौका है खुद को बेहतर करने का, पुरानी गलतियों को सीख में बदलने का, और आगे बढ़ने का साहस जुटाने का.

9. जो खुद पर विश्वास करता है, वही सच्ची सफलता की ओर बढ़ता है.

10. अकड़ और अभिमान एक मानसिक बिमारी है, जिसका इलाज समय और कुदरत जरूर करती है.

11. बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, आगे सोचो। विचारों पर किसी का एकाधिकार नहीं है.

12. ताकत अपने अंदर से आती है, बाहर से नहीं। जब आप यह ठान लेते हैं कि आप कर सकते हैं , तभी आप कर पाते हैं.

13. आप जो छोटी-छोटी चीजें अभी करते हैं, वे बाद में बड़ी जीत की ओर ले जाती हैं

14. अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है,

अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा असमान बाकी है!