Hair Oil: नारियल तेल के साथ इन 3 चीजों मिलाएं, बुढ़ापे तक भी बाल रहेंगे मजबूत, झड़ना होगा दूर

Coconut Oil For Hair Care: नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे बालों का विकास होता है. अगर आपके बाल रूखे हैं, तो नारियल तेल उन्हें जरूरी नमी देता है. यह बालों को मुलायम भी रखता है. बालों को टूटने और दोमुंहे होने से बचाता है.

बालों का तेल
Coconut Oil For Hair Care: आज के समय में बाजार में मिलने वाले तरह-तरह के शैंपू का इस्तेमाल अधिक बढ़ गया है, जिसके चलते बाल बेजान, झड़ने वाले, रूखे और रूसी वाले हो जाते हैं. बाजार में कई तरह के हेयर ऑयल उपलब्ध हैं, लेकिन नारियल तेल, जिसका इस्तेमाल हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, किसी वरदान से कम नहीं है. नारियल तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, जिससे बालों का विकास होता है. अगर आपके बाल रूखे हैं, तो नारियल तेल उन्हें जरूरी नमी देता है. यह बालों को मुलायम भी रखता है. बालों को टूटने और दोमुंहे होने से बचाता है. अगर, नारियल तेल के साथ कुछ और चीजें भी स्कैल्प पर लगाएं, तो आपको और भी बेहतर फायदा मिल सकता है. चलिए आपको बताते हैं बालों के लिए नारियल तेल में क्या मिलाना चाहिए.

नारियल का तेल और अंडा

अगर आप अपने बालों को तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, तो अंडे को नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाने से सबसे अच्छे परिणाम मिलेंगे. अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं. ये बालों के रोमों को मजबूत बनाते हैं और उन्हें आवश्यक पोषण प्रदान करते हैं. एक अंडे को एक कटोरी में तोड़कर अच्छी तरह मिला लें. इसमें 2 चम्मच शुद्ध नारियल तेल मिलाएं और अच्छी तरह मिक्स करें. इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक लगाएं. इसे 20 से 25 मिनट तक लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी और कम पीएच वाले शैम्पू से धो लें.

मेथी और नारियल का तेल

मेथी बालों की वृद्धि बढ़ाने में सहायक होती है. मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है. ये बालों का झड़ना कम करते हैं और बालों की वृद्धि में मदद करते हैं. मेथी के दानों को कुछ दिनों के लिए नारियल तेल में भिगो दें. फिर तेल को छानकर अलग रख दें. इस तेल को अपने बालों में लगाएं और मालिश करें. नियमित रूप से ऐसा करने से कम समय में ही घने और लंबे बाल हो सकते हैं.

नारियल तेल और शहद

शहद बालों को नमी देता है. एक चम्मच शहद को दो चम्मच नारियल तेल में मिलाएं. इस मिश्रण को बालों पर लगाएं और 20-25 मिनट तक लगा रहने दें. इससे बालों का रूखापन कम होगा. नारियल तेल बालों को मुलायम बनाता है. फिर हल्के शैम्पू से बाल धो लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Hair, Hair Care, Lifestyle
