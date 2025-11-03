मनी प्लांट सूख रहा है? इस घोल से 2 दिन में पौधा हो जाएगा हरा-भरा, जानिए कैसे

Money Plant: मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है, जो न केवल घर की सजावट को बढ़ाता है, बल्कि यह वातावरण को भी शुद्ध करता है. कई बार लोग बहुत ही खुशी के साथ मनी प्लांट लगाते हैं और उसकी देखभाल भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी मनी प्लांट सूखने लगता है, जिसके चलते प्लांट की खूबसूरती कम हो जाती है और धीरे-धीरे खत्म हो जाता है. अगर, आपका मनी प्लांट भी सूख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे में आप एक साधारण घोल बनाकर पौधे को हरा भरा कर सकते हैं. इससे 2 दिन के अंदर ही मुरझाए पौधे में नई जान आ जाएगी. यह घोल पौधे की जड़ों, पत्तियों और मिट्टी- तीनों को संतुलित पोषण देता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाए घोल और इसका क्या फायदा होता है.

यह भी पढ़ें:- Anti Ageing Skin Care: 40 के बाद त्वचा के लिए ये 2 विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट है जरूरी, अभी नहीं दिया ध्यान तो तेजी आने लगेगा बुढ़ापा

दरअसल, मनी प्लांट की देखभाल के साथ-साथ मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटैशियम और आयरन की जरूरत भी होती है. मनी प्लांट में पानी की मात्रा में सीमित रहनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ जाती हैं, जबकि कम पानी देने से पत्तियां मुरझा जाती हैं. ऐसे में पानी का संतुलन, तापमान का ध्यान और कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है.

मनी प्लांट की देखभाल करने के लिए फर्टिलाइजर की बहुत जरूरत होती है. ऐसे में फर्टिलाइजर एनपीके 19:19:19 का इस्तेमाल किया जा सकता है. एनपीके 19:19:19 एक पानी में घुलनशील उर्वरक है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैशियम तीनों पोषक तत्व बराबर मात्रा में होते हैं. यह सभी प्रकार की फसलों में पौधे की वृद्धि और विकास के लिए फायदेमंद है, क्योंकि यह जड़ों को मजबूत बनाता है, पौधों के हरेपन को बढ़ाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है. इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हर सात दिन में करें. इस फर्टिलाइजर का पत्तियों और जड़ दोनों जगह छिड़काव करें.

मनी प्लांट को हरा-भरा बनाए रखने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है. इसके लिए पालक, केले के छिलके और पानी की जरूरत है. दरअसल, पालक में नाइट्रोजन व आयरन देता है, जबकि केले के छिलके पोटैशियम और फास्फोरस के स्रोत हैं. दोनों को बारीक काटकर 1 लीटर पानी में ब्लेंड करें और 24 घंटे ढककर रख दें. 24 घंटे बाद इसे छान लें. इसके बाद आपका घोल बनकर तैयार हो गया है. इस घोल का हल्का छिड़काव करें, ताकि पत्तियां इसे अवशोषित कर सकें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.