खाने के बाद बस 10 मिनट चबा लें ये हरा पत्ता, डायबिटीज से लेकर कब्ज में मिलेगी राहत, मुंह की बदबू से भी मिल जाएगा छुटकारा

Benefits of Eating Paan: ज्यादातर भारतीय खाने के बाद कुछ मीठा खाना पसंद करते हैं. हालांकि, शुगर आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है. ऐसे में हेल्दी तरीके से अपनी इस मीठे की क्रेविंग को कम करने के लिए आप हर मील के बाद एक पान का पत्ता (Best Way To Eat Paan) खा सकते हैं. इसका हल्का मीठा स्वाद न केवल आपको संतुष्टि देगा, बल्कि आपकी सेहत को भी कई तरीके से फायदा (Khana Khane Ke Bad Paan Khane Ke Fayde) पहुंचाएगा. यहां हम आपको खाने के बाद पान का पत्ता चबाने (How To Eat Paan) के कुछ ऐसे ही फायदे बता रहे हैं.

खाने के बाद पान खाने के फायदे (Benefits Of Eating Paan After Meals)

पान का पत्ता नेचुरल डाइजेस्टिव बूस्टर का काम करता है, जो पेट के एंजाइम को एक्टिव करता है.

इससे खाना जल्दी पचता है, साथ में एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या भी नहीं होती है.

पान का पत्ता नेचुरल माउथ फ्रेशनर होता है.

ये मुंह के बैक्टीरिया को खत्म करता है और लंबे समय तक ताजगी बनाए रखता है. ऐसे में भी खाने के बाद पान के पत्ते का सेवन फायदेमंद होता है.

पान का पत्ता कब्ज जैसी समस्या में भी राहत दिलाता है.

इसमें मौजूद एंजाइम्स पेट के पीएच लेवल को बैलेंस करते हैं, जिससे पेट में जमा मल बाहर निकल जाता है.

पान के पत्ते का सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों को फायदा मिलता है.

पान के पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हम मौसमी बीमारियों से बच सकते हैं.

बदलते मौसम में सर्दी खांसी जुकाम होना आम बात है.

ऐसे में सर्दी से गर्मी का मौसम आते ही कई सारे लोगों को कोल्ड कफ की समस्या होती है.

इस स्थिति में पान के पत्ते को हल्का गर्म करके उसमें शहद लगाकर खाने से गले की खराश, कोल्ड और कफ से राहत मिल सकती है.

पान के पत्ते में सूदिंग इफेक्ट पाए जाते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करके मूड को बेहतर बनाते हैं.

इसके अलावा खाने के बाद पान का पत्ता खाने से डोपामिन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, जो भी मूड को बेहतर बनाते हैं.

पान के पत्तों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालकर नेचुरल डिटॉक्स के रूप में काम करते हैं.

इससे हमारी बॉडी का प्यूरिफिकेशन होता है और किडनी-लिवर फंक्शन बेहतर होता है.

खाना खाने के बाद आप सादा पान चबाएं.

इसमें कोई मिठास या चूने का इस्तेमाल न करें और इसे चबा-चबाकर आराम से 10-15 मिनट तक खाएं.

इससे अलग अगर आप चाहें तो पान के पत्ते का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में सौंफ, इलायची या गुलकंद भी मिला सकते हैं.

ध्यान रखें कि पान में सुपारी या तंबाकू मिलाकर खाने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे में इन चीजों से परहेज करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.