Valentine Day 2026 Offers: वैलेंटाइन डे 2026 की आज 7 फरवरी से रोज डे के साथ शुरुआत हो चुकी है. इस वीक ऑफ लव में कई दिल जुड़ेंगे तो शायद कई टूट भी सकते हैं. अगर आप प्यार के इस हफ्ते में अपने पहले या नए प्यार की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्यों ना इसे और भी खास बना दिया जाए. EaseMyTrip के बारे में तो आपने सुना ही होगा, यह देश का अग्रणी ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है, जो सस्ते (Saste Flight Ticket) दामों में शानदार ट्रिप का अनुभव कराता है.

वीक ऑफ लव में कंपनी ने नया ऑफर स्वाइप राइट ट्रेवल सेल (Swipe Right Travel Sale) लॉन्च किया है. प्रमोशनल कैंपेन 4 फरवरी से 10 फरवरी चलेगा. चलिए जानते हैं इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है.

वैलेंटाइन डे पर EaseMyTrip दे रहा ये खास ट्रैवलिंग ऑफर | EaseMyTrip launches 'Swipe Right Travel Sale' for Valentine's Day travel

कंपनी ने यह ऑफर उन लोगों के लिए जारी किया है, जो अपने प्यार को एक सफर के साथ एन्जॉय कर सकते हैं. कंपनी इस सेल के तहत ग्राहकों को फ्लाइट, होटल, कैब्स और हॉलीडे पैकेज पर प्रीमियम ऑफर दे रही है. जैसे...



फ्लाइट्स पर - 7500 रुपये तक की छूट

होटल पर - 10000 रुपये तक की छूट

कैब्स पर - 500 रुपये तक की छूट

बस पर - 500 रुपये तक की छूट

11699 रुपये में हॉलीडे पैकेज दे रही है.

कैसे उठाएं ऑफर का लाभ?

अगर इस वैलेंटाइन आप अपने पार्टनर के साथ और भी ज्यादा एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप EaseMyTrip के ऐप और वेबसाइट पर जाकर प्रोमो कोड (EMTLOVE) से इस ऑफर का लाभ आसानी से उठा सकते हैं. इस ऑफर के तहत ग्राहकों की खूब बचत भी होने वाली है अगर आप कंपनी के पार्टनर एयू बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और येस बैंक के क्रेडिड कार्ट से पेमेंट करते हैं.

इसके अलावा ग्राहक फॉक्सटेल, नैशर माइल्स और रिलैक्सो जैसे पार्टनर ब्रांड्स से मिलने वाले लाभों का भी आनंद ले सकते हैं.

इन फ्लाइट में मिलेगा ऑफर

इस ऑफर के तहत, ग्राहक एयरलाइन पार्टनर्स के बड़े नेटवर्क के साथ बुकिंग कर सकते हैं, जिनमें एयर कनाडा, एयर फ्रांस, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अमेरिकन एयरलाइंस, अजरबैजान एयरलाइंस, ब्रिटिश एयरवेज, कैथे पैसिफिक एयरवेज, डेल्टा एयर लाइन्स, इजिप्टएयर, इथियोपियन एयरलाइंस, आईटीए एयरवेज, केएलएम रॉयल डच एयरलाइंस, कोरियन एयर, लॉट पोलिश एयरलाइंस, लुफ्थांसा, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयर, रॉयल जॉर्डनियन एयरलाइंस, सऊदी अरब एयरलाइंस, सिंगापुर एयरलाइंस, स्पाइसजेट, स्विस इंटरनेशनल एयर लाइन्स, थाई वियतजेट एयर और वर्जिन अटलांटिक शामिल हैं.

इन होटल में ठहरने पर मिलेगी छूट

कंपनी कुछ प्रीमियम होटल पार्टनर्स के साथ मिलकर विशेष छूट दे रही है, जिसमें 7 एप्पल, आहूजा, ऐवा, एएम कोलेक्शन, अमृतारा, अनंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, एस्ट्रा होटल्स,बिरज, ब्लूम, क्लार्क्स कलेक्शन, क्लब महिंद्रा, सिग्नेट, डीएलएस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, एको होटल्स, ईसीओ होटल्स, एट कॉन्टिनेंट्स, जिंजर, गोस्टॉप्स, हरियाणा टूरिज्म, हाउसर, आइकॉन, इंडी स्टेज़, जस्टा, ले रॉय, लेमन ट्री, लाइम ट्री, लाइमवुड, लॉर्ड्स, मैग्नस, माउंट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, एमपी टूरिज्म मस्टैच, मुंबई हाउस, नीमराना, वन अर्थ, ओटीएचपीएल, ओयो, प्राइड, रामी, रामोजी, रेनेस्ट, आरजी सूट्स, साल्टस्टेज़, सयाजी, शाहपुरा होटल्स, श्रीगो, सिनक्लेयर्स होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, स्प्री, स्टर्लिंग, सुबा होटल्स, समिट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, सुमी यशश्री होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, तथास्तु, टीजीआई, द अल्ट्रुइस्ट, द बाइक, द क्लार्क्स, द फर्न, द ललित, ट्रीट होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, ट्रीहाउस, वेस्टा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स, वीआईटीएस, वेलकमहेरिटेज, विंडफ्लावर, जेड एक्सप्रेस और जोन बाय द पार्क होटल शामिल हैं.

हॉलीडे पैकेज में कहां-कहां घूम सकेंगे?

कंपनी के अलग-अलग हॉलीडे पैकेज हैं, जिसमें अंडमान, कॉर्बेट, गोवा, हिमाचल, कश्मीर, केरल, मनाली और राजस्थान जैसे खूबसूरत जगहों के साथ-साथ बाली, दुबई, मालदीव, मलेशिया, मॉरीशस, श्रीलंका और वियतनाम देश भी शामिल हैं.