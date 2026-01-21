अपने पार्टनर से पूछें ये 7 सवाल, Relationship Coach ने बताया रिश्ते में और बढ़ जाएगा प्यार

Relationship Tips: आज के समय में रिश्ते सिर्फ साथ होने से नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझने और महसूस करने से मजबूत बनते हैं. अक्सर हम प्यार बढ़ाने के लिए बड़े-बड़े जेस्चर पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली कनेक्शन सही बातचीत से बनता है. इसी सोच को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप और माइंडसेट कोच सोफिया चौहान ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 7 सवाल बताए हैं. आप अपने पार्टनर से ये सवाल पूछ सकती हैं. रिलेशनशिप कोच बताती हैं, केवल इन 7 सवालों को पूछने से आप अपने पार्टनर की सोच, भावनाओं और रिश्ते को देखने के नजरिए को समझ पाएंगी, जिससे आपका रिश्ता और गहरा हो सकता है.

अपने पार्टनर से पूछें ये 7 सवाल-

पहला सवाल- आपको अपने रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा सराहना कब महसूस होती है?

यह सवाल समझने में मदद करता है कि आपका पार्टनर किस तरह का प्यार और केयर चाहता है. हर इंसान की लव लैंग्वेज अलग होती है और इसे जानना रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है.

दूसरा सवाल- आपको क्या लगता है, आपको आखिरी बार कब किसी ने सच में समझा था?

यह सवाल भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है. इससे आपका पार्टनर आपसे अपने पुराने अनुभव और भावनाएं शेयर करेगा और आप उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाएंगी. साथ ही आपका बॉन्ड और भी मजबूत होगा.

तीसरा सवाल - आपके बारे में ऐसी कौन-सी बात है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं?

यह सवाल आपके पार्टनर के अंदर छुपी असुरक्षाओं और सच्चाई को सामने लाता है. जवाब जानने के बाद उन्हें बिना जज किए समझने की कोशिश करें.

चौथा सवाल- आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप का मतलब क्या है?

इस सवाल से आपको पता चलेगा कि आपका पार्टनर आपके रिश्ते से क्या उम्मीद करता है और उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं.

पांचवां सवाल- आप अपने पिछले रिश्तों में किस वजह से प्यार में पड़े थे?

यह सवाल आपको उनके पुराने पैटर्न और इमोशनल जरूरतों को समझने का मौका देगा.

छठा सवाल- इस समय अपनी जिंदगी में आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है?

इससे आपको उनके आत्मसम्मान और मौजूदा सोच के बारे में पता चल पाएगा.

सातवां और आखिरी सवाल- आपको कैसे पता चलता है कि आप वाकई किसी को प्यार करते हैं?

इस सवाल से आप उनको और बेहतर समझ पाएंगे, खासकर आपको ये पता चल पाएगा कि उनके लिए प्यार की परिभाषा क्या है.

रिलेशनशिप कोच कहती हैं, इन सवालों की मदद से आप अपने पार्टनर को और बेहतर तरीके से जान और समझ पाएंगी. इस तरह आपका रिश्ता अपने आप मजबूत और प्यार से भर जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

