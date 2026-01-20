ये 3 काम कर लिए तो खुद आपको पार्टनर बनाना चाहेगी लड़की, Relationship Coach ने पुरुषों को बताया सीक्रेट

Relationship Tips: आज के समय में डेटिंग और रिश्तों को लेकर पुरुषों के मन में कई सवाल होते हैं. इनमें 'लड़की को कैसे इंप्रेस करें?', 'रिलेशनशिप में सीरियस कैसे बनें?' या 'अच्छे रिश्ते के लिए क्या करना होता है?' जैसे सवाल सबसे आम हैं. इसी विषय पर डेटिंग और रिलेशनशिप कोच जसकरण सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने पुरुषों को तीन ऐसे सीक्रेट बताए हैं, जिन्हें अपनाने पर लड़की खुद आपको पार्टनर बनाने की इच्छा कर सकती है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- अपने गोल्स और पैशन के लिए पूरी तरह कमिटेड रहें

रिलेशनशिप कोच कहते हैं, सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट है- अपनी जिंदगी को लेकर सिरियस होना. जब आप अपने गोल्स, करियर और पैशन पर फोकस करते हैं, तो यह आपकी पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है. ज्यादातर महिलाएं ऐसे पुरुषों से एट्रेक्ट होती हैं, जो हर समय उसके मैसेज या कॉल का इंतजार न करके अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने पर काम करते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें इग्नोर करें, बल्कि यह दिखाएं कि आपकी जिंदगी में बैलेंस है.

दूसरा सीक्रेट है- काइंडनेस और कॉन्फिडेंस. अच्छा व्यवहार, सम्मान और समझदारी हर किसी को पसंद आती है. लेकिन काइंडनेस का मतलब जरूरत से ज्यादा अटेंशन देना नहीं है. जब बात करें तो दिल से करें, लेकिन हर पल उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है. अपनी पर्सनालिटी को धीरे-धीरे सामने आने दें. इससे सामने वाले की जिज्ञासा बनी रहती है और कनेक्शन ज्यादा गहरा होता है.

तीसरा और सबसे जरूरी पॉइंट है सीमाएं बनाना. अगर कोई आपका अनादर करे, बार-बार इनकंसिस्टेंसी दिखाए, तो इस तरह की चीजों को नजरअंदाज न करें. जब आप खुद की वेल्यु समझते हैं, तब ही सामने वाला भी आपकी इज्जत करता है. ऐसे में अपनी चीजों को लेकर शुरुआत से ही क्लियर रहें. लोगों की बातों और शिकायतों को सुनें लेकिन किसी को अपना अनादर न करने दें.

रिलेशनशिप कोच बताते हैं, ये 3 बातें हर पुरुष को नेचुरली एट्रेक्टिव बनाती हैं और यहीं से हेल्दी रिलेशनशिप की शुरुआत होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

