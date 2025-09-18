घर के अंदर कभी नहीं रखनी चाहिए ये 6 चीजें, तीसरी वाली है सबसे कॉमन, डॉक्टर ने कहा आज से ही कर दें बैन

Things not to keep at home: अच्छी सेहत की चाहत हर किसी को होती है. हालांकि, कई बार जाने-अनजाने में हम खुद कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाने का कारण बनने लगती हैं. खासकर हम अपने घर के अंदर ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, जो धीरे-धीरे सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं. ऑब्स्टट्रिशन और गाइनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिव्या वोरा ने 6 ऐसी ही चीजों के बारे में बताया है. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर कहती हैं, अगर आपके घर के अंदर भी ये चीजें हैं, तो इन्हें आज ही हटा दें. आइए जानते हैं क्या हैं ये चीजें और किस तरह ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.

मच्छर भगाने वाली कॉइल

अक्सर लोग मच्छरों से बचने के लिए कॉइल जलाते हैं. हालांकि, डॉक्टर इन कॉयल को हानिकारक बताती हैं. खासकर इन कॉयल से निकलने वाला धुआं सांस और फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है. ऐसे में इन कॉयल का इस्तेमाल करने से बचें. इससे अलग मच्छरों से बचने के लिए आप नेचुरल चीजों या मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं.

प्लास्टिक लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसमें से जहरीले केमिकल्स निकलने लगते हैं. ये हमारे खाने-पीने में मिलकर शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. ऐसे में खाना खाने या स्टोर करने के लिए स्टील या ग्लास के डिब्बे और बोतलें इस्तेमाल करें.

नैफ्थलीन की गोलियां लगभग हर घर में पाई जाती हैं. डॉक्टर बताती हैं, कपड़ों या अलमारी में रखने वाली ये सफेद गोलियां बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती हैं. अगर ये गलती से निगल ली जाएं, तो जानलेवा भी साबित हो सकती हैं. ऐसे में घर के अंदर नैफ्थलीन की गोलियां रखने से बचें.

सस्ते धातु या एल्युमिनियम के बर्तनों से खाना पकाने पर हानिकारक तत्व खाने में मिल सकते हैं. यह धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं. सुरक्षित रहने के लिए स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन या अच्छी क्वालिटी के बर्तन ही चुनें.

डॉक्टर के मुताबिक, आर्टिफिशियल कलर वाली मिठाइयां और ड्रिंक्स में कई तरह के केमिकल्स होते हैं. ये बच्चों और बड़ों दोनों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं. बेहतर है कि नेचुरल और घर का बना खाना ही खाया जाए.

इन सब से अलग डॉक्टर बहुत पुराने गद्दे और तकिये घर में न रखने की सलाह देती हैं. इसमें समय के साथ धूल और कीड़े जमा हो जाते हैं. इससे एलर्जी, सांस की समस्या और पीठ दर्द जैसी दिक्कतें हो सकती हैं. समय-समय पर इन्हें बदलना जरूरी है ताकि नींद अच्छी आए और सेहत बनी रहे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.