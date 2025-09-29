Walk करते हुए कभी न करें ये 5 गलती, फायदे की जगह होने लगेंगे नुकसान

Walk Mistakes: वॉकिंग को सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज माना जाता है. केवल चलने से आपकी एक साथ कई परेशानियां दूर हो सकती हैं. यही वजह है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रोज थोड़ा समय निकालकर वॉक करने की सलाह देते हैं. यह दिल की बीमारियों, डायबिटीज, मोटापा और कई मानसिक समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है. लेकिन इसके लिए सही तरीके से वॉक करना जरूरी है. आसान भाषा में कहें, तो अक्सर लोग वॉक करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से शरीर को फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो सकता है. मशहूर योग गुरु हंसा योगेन्द्र ने कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में बताया है.

अपने यूट्यूब चैनल पर मौजूद एक वीडियो में योग गुरु कहती हैं, खासकर चलते समय लोग 5 आम गलतियां करते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

सही जगह और समय न चुनना

हंसा योगेन्द्र बताती हैं, वॉक हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पर करनी चाहिए. हाईवे या ज्यादा ट्रैफिक वाली जगह पर चलना नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है.

इसके साथ ही समय पर ध्यान देना भी जरूरी है. कई लोग दिन में किसी भी समय चलने को अच्छा मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है. वॉक करने का सही समय सुबह 7 से 10 बजे के बीच और शाम 4 बजे से सूर्यास्त तक माना जाता है. इस समय हवा सबसे शुद्ध होती है और प्रदुषण से आपको उतना नुकसान नहीं होता है.

वॉक के लिए ऐसे जूते पहनें जो हल्के और लचीले हों. बहुत सख्त सोल वाले जूते पैरों पर दबाव डाल सकते हैं. इसके साथ ही कपड़ों पर ध्यान देना भी जरूरी है. कपड़े ढीले और आरामदायक हों. आप कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं, ताकि शरीर पसीने से परेशान न हो और मूवमेंट आसान हो.

कई लोग वॉक करते समय बीच-बीच में पानी पीते हैं. योग गुरु ऐसा न करने की सलाह देती हैं. वीडियो में वे बताती हैं, वॉक से 15-20 मिनट पहले पानी पीना अच्छा है लेकिन चलते समय ज्यादा पानी पीना नुकसानदायक हो सकता है. यह शरीर के वॉटर-सॉल्ट बैलेंस को बिगाड़ देता है.

झुककर या सिर नीचे करके चलना सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है. वॉक करते समय रीढ़ सीधी रखें, ठोड़ी थोड़ी ऊपर रखें और कंधे पीछे की ओर खींचें. हाथों को बहुत जोर-जोर से हिलाने या मुट्ठी भींचकर चलने से कंधों और नसों पर दबाव पड़ता है. कोशिश करें कि कदम छोटे और तेज हों, बड़े-बड़े डग भरने से घुटनों और एड़ियों में दर्द हो सकता है.

इन सब से अलग योग गुरु खाना खाने के तुरंत बाद तेज वॉक न करने की सलाह देती हैं. खाने के बाद सिर्फ हल्का टहलना सही है ताकि पाचन पर असर न पड़े. अगर वजन कम करना चाहते हैं तो खाने से पहले तेज वॉक करें. वहीं, फिटनेस और दिल की सेहत के लिए भी धीमी रफ्तार से चलना ही फायदेमंद है.

योग गुरु कहती हैं, वॉकिंग सबसे आसान और सुरक्षित व्यायाम है लेकिन इसे सही तरीके से करना जरूरी है. ऐसे में वॉक करते हुए इन 5 बातों को जरूर ध्यान में रखें.

