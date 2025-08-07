अपने पार्टनर को कभी नहीं बतानी चाहिए ये 5 बातें, अच्छा रिश्ता भी पड़ सकता है कमजोर, साइकोलोजिस्ट से जान लें

Relationship Tips: अच्छा रिश्ता बनाने में प्यार के साथ-साथ भरोसा और समझ होना भी उतना ही जरूरी है. लेकिन कई बार हम प्यार में पड़कर जल्दबाजी में कुछ ऐसी बातें शेयर कर देते हैं, जो रिश्ते को मजबूत करने की बजाय और कमजोर कर सकती हैं. आसान भाषा में समझें, तो हर बात का सही समय और तरीका होता है. अगर आप कुछ चीजें शुरुआत में या बिना सोचे-समझे बता देते हैं, तो इससे आपका पार्टनर असहज महसूस कर सकता है और रिश्ते में अनचाही दूरी आ सकती है. इसी कड़ी में इंटरनेट पर फेमस साइकोलोजिस्ट अक्षित शर्मा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने 5 ऐसी बातें बताई हैं, जिन्हें पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए या बिना जरूरत के नहीं बताना चाहिए. आइए जानते हैं इनके बारे में-

पार्टनर के साथ भी शेयर न करें ये बातें

साइकोलोजिस्ट बताते हैं, रिश्ते में खुलकर बात करना अच्छा है, लेकिन बहुत जल्दी अपनी गहरी इनसिक्योरिटी या कमजोरी शेयर करना सही नहीं है. जब तक आप दोनों के बीच भरोसा पूरी तरह न बन जाए, तब तक इस तरह की बातें रोककर रखना बेहतर है. शुरुआती कंडीशन में इन्हें लेकर पार्टनर न चाहते हुए भी जजमेंटल हो सकता है, जिससे रिश्ते में दूरियां आने लगती हैं.

अपने एक्स के बारे में बार-बार या विस्तार से बात करने से तुलना शुरू हो सकती है. इससे पार्टनर जैलेस हो सकता है या समय के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ सकता है. साथ ही, आप खुद भी अतीत में उलझे रह सकते हैं, जिससे आपका ये रिश्ता भी प्रभावित होता है.

अगर आपको अपने पार्टनर की कोई आदत पसंद नहीं, तो बात करने का सही तरीका अपनाएं. बिना फिल्टर के निगेटिव बातें बोल देने से उनकी सेल्फ-एस्टीम को चोट पहुंच सकती है और उनमें डिफेंसिव रवैया आ सकता है. रॉ वेंटिंग की जगह कंस्ट्रक्टिव बातचीत करें.

अपनी फैमिली के हर अनसुलझे मुद्दे शेयर करना जरूरी नहीं. इससे आपका पार्टनर आपके परिवार के प्रति बायस हो सकता है या भावनात्मक रूप से उलझ सकता है. रिश्ते में हेल्दी बाउंड्री बनाए रखना जरूरी है, ताकि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करे लेकिन आपके परिवार की जटिलताओं में न फंसे.

हर छोटे डर या शक को तुरंत बोल देना रिश्ते में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकता है. हर बात पहले खुद सोचें, फिर तभी शेयर करें जब उसका हल खोजने का इरादा हो, सिर्फ मन हल्का करने के लिए नहीं.

अक्षित शर्मा कहते हैं, प्यार में ईमानदारी जरूरी है, लेकिन समझदारी उससे भी ज्यादा जरूरी है. कुछ बातें सही समय और सही तरीके से बताने से रिश्ता और मजबूत बनता है, जबकि जल्दबाजी रिश्ते को कमजोर कर सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.