ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने बेटों के साथ शेयर की तस्वीरें, बोलीं- 'मैं एक शेरनी मां हूं'

ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भले ही मनोरंजन जगत से दूर रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रियता की वजह से अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बनी रहती हैं. सुजैन ने बुधवार को इंस्टाग्राम पर अपने दोनों बेटों के साथ तस्वीर शेयर की. इस पोस्ट में सुजैन ने मां होने पर गर्व जताया. उन्होंने लिखा, "मैं एक शेरनी हूं और मेरा दिल अपने बेटों के लिए गर्व से चमक रहा है. मेरे दोनों बेटे आज से लेकर समय के अंत तक सबसे बहादुर बेटे होंगे. मुझे तुम पर बहुत-बहुत गर्व है और तुम्हें अपना बेटा कहने में मुझे अपार खुशी मिलती है." सुजैन की पोस्ट देख फैंस काफी खुश हैं, वे सुजैन और उनके दोनों बेटों की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बता दें कि सुजैन खान अभिनेता ऋतिक रोशन की पहली पत्नी हैं. दोनों की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. दरअसल, ऋतिक और सुजैन दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे. सुजैन 12 साल की थी, जब वे ऋतिक के पड़ोस में रहने के लिए आई थीं. पहली बार सुजैन को देखकर ऋतिक अपना दिल हार बैठे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुजैन को न बताकर अपने बेस्ट फ्रेंड अभिनेता उदय चोपड़ा को सुनाई और कह दिया कि वो सुजैन से शादी करना चाहते हैं. कुछ सालों बाद ऋतिक और सुजैन की नजरें फिर से मिलीं. दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं और शुरू हो गई लव स्टोरी.

साल 2000 में ऋतिक रोशन ने शादी की थी. शादी के 6 साल के बाद 2006 में ऋहान और 2008 में ऋदान का जन्म हुआ. हालांकि, दोनों की शादी ज्यादा समय तक नहीं चल सकी।. दोनों ने साल 2014 में एक दूसरे से तलाक ले लिया था, लेकिन दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की परवरिश की है. आज भी वे को-पैरेंटिंग के बेहतरीन उदाहरण पेश करते हैं. परिवार के हर खास मौके पर दोनों एक साथ नजर आते हैं.