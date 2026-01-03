विज्ञापन

पेट फूलने से हैं परेशान, इन 5 तरीकों से मिलेगी राहत, जानिए कैसे

Bloating Relief: कुछ लोग कुछ भी खाएं उन्हें पेट फूलने और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, लेकिन खानपान में छोटे-मोटे बदलाव करके इससे बचा जा सकता है.

पेट फूलने से कैसे पाएं राहत
Bloating Relief: आजकल के समय में पेट फूलना आम समस्या है जो गैस, अपच, कब्ज या कुछ फूड्स के कारण से होती है. कुछ लोगों को चाहे वे कुछ भी खाएं, पेट फूलने और एसिडिटी की समस्या हो सकती है. इसका मुख्य कारण खराब खानपान और अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, लेकिन खानपान में छोटे-मोटे बदलाव करके इससे बचा जा सकता है. इससे राहत के लिए धीरे-धीरे खाएं, हाइड्रेटेड रहें, व्यायाम करें, लेकिन गंभीर लक्षणों जैसे तेज दर्द आदि की समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाएं, चलिए आपको बताते हैं पेट फूलने की समस्या से कैसे राहत पाई जा सकती है.

धीरे-धीरे भोजन करें

अपने भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाएं. इसे जल्दी-जल्दी खत्म करने की कोशिश न करें. इससे भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाता. धीरे-धीरे भोजन करना पाचन और संतुष्टि के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे शरीर को पेट भरने का संकेत मिल पाता है, पोषक तत्वों का अवशोषण बेहतर होता है और आप कम कैलोरी लेकर भी ज्यादा तृप्त महसूस करते हैं. भोजन को अच्छी तरह चबाएं, ध्यान भटकाने वाली चीजों फोन या टीवी से दूर रहें.

तनाव या गुस्से में भोजन न करें

अत्यधिक मानसिक तनाव या क्रोध के समय भोजन करने से बचें. इससे पाचन क्रिया बाधित हो सकती है, क्योंकि इस दौरान पाचन तंत्र सुस्त पड़ जाता है. ऐसे में खाया गया भोजन ठीक से पचता नहीं, बल्कि शरीर में जहरीले तत्व बनाता है और गैस, एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा करता हैं.

इसे चूल्हे के पास न खाएं

सही समय पर भोजन करना महत्वपूर्ण है. भोजन करते समय बहुत कम अंतराल न रखें. इससे पाचन क्रिया बाधित हो सकती है और ब्लड शुगर के लेवल में बदलाव आ सकता है. भोजन के बीच कम से कम एक घंटे का अंतराल होना चाहिए.

सप्लीमेंट लेते समय सावधानी बरतें

सप्लीमेंट लेते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए. अगर आप इन्हें सही तरीके से नहीं लेंगे, तो आपका पाचन ठीक नहीं रहेगा.

बाहर का खाना खाने से बचें

पाचन तंत्र को हेल्दी रखने के लिए बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए. बाहर का खाना जितना हो सके कम खाएं, इसके बजाय, ताजा और घर का बना खाना खाने की कोशिश करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

