सोन पापड़ी से लेकर गुलाब जामुन तक... दिवाली पर सबसे ज्यादा बिकती हैं ये 5 मिठाइयां, हर कोई करता है पसंद!

5 Diwali Sweets: दीपावली दीपों के साथ-साथ मिठास का भी सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है. जैसे ही दीपोत्सव शुरू होता है मिठाइयों की दुकानों पर रौनक छा जाती है और मार्केट गुलजार हो जाता है. इस दौरान लोग तरह-तरह की मिठाइयां भी खरीदते हैं. कई लोग घर में मेहमानों का स्वागत करने के लिए, तो वहीं कुछ लोग अपने दोस्तो-रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए मिठाई खरीदते हैं. बाजार में वैसे तो कई तरह की मिठाइयां रोज बिकती हैं लेकिन दिवाली के दौरान कुछ मिठाइयों की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में आज हम आपको ऐसी मिठाइयों के बारे में बताएंगे जो दिवाली के दौरान सबसे ज्यादा बिकती हैं.

दिवाली की सबसे ज्यादा बिकने वाली मिठाइयों में से एक है काजू कतली. हालांकि इसकी कीमत बाकी मिठाइयों से थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन दीपावली पर इसकी डिमांड भी काफी बढ़ जाती है. चांदी के वर्क से सजी से मिठाई खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है. प्रीमियम गिफ्टिंग के रूप में भी इस मिठाई को कई लोग खरीदते हैं.

दिवाली आते ही सोशल मीडिया पर सोन पापड़ी से जुड़े मीम्स वायरल होने ही रहते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि गिफ्टिंग में यही मिठाई अधिकतर लोग देते हैं. इसके अलावा खाने में भी ये काफी स्वादिष्ट होती है और मुंह में रखते ही घुल जाती है. इसी कारण ये मिठाई भी दिवाली पर खूब बिकती है.

शादी-ब्याह से लेकर हर एक त्योहार गुलाब जामुन के बिना अधूरा सा ही लगता है. ये मिठाई सर्दी-गर्मी हर सीजन में उपलब्ध हो जाती है और कई लोगों की पहली पसंद भी होती है. दिवाली के त्योहार पर भी गुलाब जामुन की काफी डिमांड बढ़ा जाती है. कई लोग इस मिठाई को भी गिफ्ट करने के लिए खरीदते हैं.

बेसन के लड्डू बच्चों को बेहद पसंद होते हैं. बेसन, शुद्ध घी और चीनी से बने ये लड्डू खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं. इसले अलावा दिवाली पर इस मिठाई का भोग देवी-देवता को भी लगाया जाता है.

दूध को गाढ़ा करके बनाई जाने वाली ये मिठाई दिवाली पर खूब बिकती है. खान में इसका स्वाद बेहद टेस्टी होता है. इस मिठाई को भी लोग लक्ष्मी पूजन के लिए भोग के लिए भी खरीदते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)