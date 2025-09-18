बालों को लंबा और घना बनाने के 5 आसान तरीके, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया 'मैजिकल' Hair Care Routine

Hair Care Tips: हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल लंबे, घने और चमकदार हों. हालांकि, बढ़ते स्ट्रेस, गलत खानपान और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स के ज्यादा इस्तेमाल से ये ख्वाहिश महज ख्वाहिश ही रह जाती है. इन तमाम कारणों के चलते बाल कमजोर होकर गिरने लगते हैं, समय से पहले सफेद होने लगते हैं या हेयर थिनिंग होने लगती है. अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. बता दें कि बालों को हेल्दी रखने या हेयर ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक अच्छा हेयर केयर रूटीन होना बेहद जरूरी है. यहां हम आपको इसके लिए 5 आसान स्टेप्स बता रहे हैं. अधिक कमाल की बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं होगी. आप अपने बजट में अपने बालों की सही देखभाल कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

बालों को हेल्दी रखने के लिए क्या करें?

हेयर केयर के ये तरीके हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह पांचाल ने बताए हैं. अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कुछ सिंपल और नेचुरल तरीकों से आप अपने बालों को मजबूत और खूबसूरत बना सकते हैं. इसके लिए-

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक, रोजमेरी ऑयल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे हेयर फॉल रोकने और नए बाल उगने में मदद मिल सकती है. ऐसे में हेयर ग्रोथ के लिए नारियल या बादाम के तेल में रोजमेरी ऑयल मिलाकर हल्के हाथों से सिर की मालिश करें. हफ्ते में 2–3 बार इस्तेमाल करने से बालों की जड़ें मजबूत होंगी और समय के साथ बाल घने होने लगेंगे.

अगर आपको अपने बाल रूखे और डैमेज महसूस हो रहे हैं, तो इस कंडीशन में फ्लैक्ससीड जेल यानी अलसी के बीजों का जेल बनाकर लगाना फायदेमंद हो सकता है. अलसी के बीज बालों को नेचुरल हाइड्रेशन देते हैं. ये हेयर जेल मार्केट वाले केमिकल जेल की तरह नुकसान नहीं करता है. इसे बालों में लगाने से ड्राईनेस कम होती है और बाल स्मूद और शाइनी नजर आते हैं.

चंपी

श्वेता शाह आगे कहती हैं, चंपी भी बालों के लिए बेहद जरूरी है. हफ्ते में दो बार तेल से स्कैल्प की मसाज करने से स्ट्रेस कम होता है और जड़ें मजबूत होती हैं. इसके अलावा ये तरीका बालों के नेचुरल ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करता है और हेयर फॉल भी कम करता है.

बालों को धोते वक्त सही प्रोडक्ट चुनना भी जरूरी है. इसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट सल्फेट फ्री शैम्पू का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. वे बताती हैं, सल्फेट वाले शैम्पू बालों के नेचुरल ऑयल को स्ट्रिप कर देते हैं, जिससे बाल ड्राई और रूखे हो जाते हैं.

इन सब से अलग न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं, कई लोग बालों के लिए अलग-अलग सप्लीमेंट्स लेते हैं. हालांकि, हर किसी को सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं होती है. अगर आपके शरीर में पोषण की कमी है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही हेयर सप्लीमेंट लें.

इस आसान रूटीन को फॉलो कर आप बिना अधिक खर्च के अपने बालों को हेल्दी, शाइनी और घना बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.