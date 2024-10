इन 5 तरीकों से स्किन का रख सकती हैं ख्याल, दाग,धब्बे और झुर्रियां रहेंगी आपके चेहरे से कोसों दूर

Best skin care routine : अपनी त्वचा को जवां और चमकदार (glowing skin) बनाए रखने के लिए आपको सही स्किन केयर रूटीन (right skin care tips) को फॉलो करना जरूरी है. इसके लिए हम यहां पांच प्रभावी (5 effective way to care skin) तरीके बता रहे हैं जिससे आपके चेहरे से दाग,धब्बे और झुर्रियां (wrinkle home remedy) कोसों दूर रहेंगी. बिना देर किए आइए जान लेते हैं उन 5 स्टेप्स स्किन केयर रूटीन के बारे में.

5 प्रभावी तरीका स्किन का ख्याल रखने का - 5 effective ways to take care of your skin

पहला तरीका

सुबह शाम अपने चेहरे को क्लींजर मिल्क से क्लीन करें, ताकि चेहरे पर जमी धूल मिट्टी निकल आए और स्किन को राहत मिले. इसके बाद आप फेस पर टोनर अप्लाई करें , जिससे आपके ओपन पोर्स में टाइटनेस आए.

ये दो चीजें करने के बाद आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार चेहरे पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. यह आपकी त्वचा को मुलायम रखता है और नमी प्रदान करता है. आप ऑलिव ऑयल या नारियल तेल भी अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन आपकी सेंसिटिव और ऑयली स्किन है, तो इसे न लगाएं.

वहीं, आप सन्सक्रीन अप्लाई करना न भूलें, यह सबसे जरूरी हिस्सा होता है स्किन केयर रूटीन का. यह आपकी त्वचा को सूरज की UV किरणों से बचाता है. हर दिन SPF वाले सनस्क्रीन का प्रयोग करें, भले ही मौसम कैसा भी हो. इससे त्वचा पर दाग-धब्बे और झुर्रियां कम होंगी.

स्किन केयर केवल प्रोडक्ट अप्लाई करने से कंप्लीट नहीं होता है अच्छी डाइट भी जरूरी है. अपने आहार में विटामिन C और E से भरपूर फलों और सब्जियों का सेवन करें. ये एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.

वहीं, लास्ट स्टेप होता है एक्सफोलिएटिंग. हफ्ते में 1-2 बार एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल करें, जो डेड स्किन सेल्स को हटाने में मदद करेगा. अब से इन तरीकों को अपनाकर अपनी त्वचा को सही देखभाल पहुंचा सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.