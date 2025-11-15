होने वाली दुल्हन पीना शुरू कर दें ये 5 'प्री वेडिंग ड्रिंक्स', शादी पर आएगा शानदार फेस ग्लो, हर कोई पूछेगा राज

विज्ञापन

शादी पर कैसे पाएं ग्लोइंग स्किन?
Pre Wedding Drinks for Brides: हर एक दूल्हन की चाह होती है कि वह अपनी शादी में बेहद खूबसूरत दिखे. इसके लिए कई लड़कियां पहले से ही घर पर स्किनकेयर शुरू कर देती हैं. लेकिन शादी की तैयारियों में होने वाली भागदौड़ में घरेलू स्किनकेयर की चमक भी फीकी पड़ जाती है. ऐसे में स्किन को नेचुरली ग्लो करवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए डाइट में कुछ बदलाव किया जा सकता है. अगर आप भी आने वाले टाइम में दुल्हन बनने वाली हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको ऐसी 5 प्री वेडिंग ड्रिंक (शादी से पहले पीने वाली) के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नियमित रूप से सेवन करने से शादी पर स्किन इतनी ग्लो करेगी कि आपसे हर कोई इसका राज पूछने लगेगा. ये जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर दी है.

1. आंवला ग्लो शोट (Amla Glow Shot)

शादी से पहले आप इस जूस का सेवन कर सकती हैं. इससे कॉलेजन बढ़ता है, लिवर डिटॉक्स होता है और पिगमेंटेशन फेड होकर स्किन पर नेचुरल ग्लो आने लगता है. इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए आप 30ml आंवला जूस में आधा चम्मच शहद, चुटकी भर केसर डालकर मिक्स कर लें और रोजाना सेवन करें. इसमें आप चाहें तो आधा चम्मच घी भी डाल सकती हैं.

2. चुकंदर और गाजर का जूस

चुकंदर और गाजर का जूस स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसके सेवन से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और चेहरे की डलनेस (dullness) कम हो जाती है. इसके लिए आप आधे चुकंदर के साथ 1 गाजर, 1 इंच अदरक की कली और 1 चम्मच नींबू का रस डालकर पीस लें. आपका जूस तैयार है और इसका रोजाना सेवन करने से आपको जरूर फायदा देखने को मिलेगा.

3. केसर और गुलाबजल का जूस

होने वाली दुल्हनों के लिए ये जूस बहुत फायदेमंद हो सकता है. इसके सेवन से टैनिंग दूर होती है और स्किन में नमी-ठंडक बनी रहती है. इसके लिए आप 2-3 केसर के धागे, 1 चम्मच गुलाब जल को 1 कप बादाम के दूध या गर्म पानी में डालकर पी लें.

4. नींबू और हल्दी मॉर्निंग टॉनिक

शरीर के लिए नींबू और हल्दी किसी वरदान से कम नहीं है. इससे स्किन से जुड़ी कई समस्याएं दूर होती है और त्वचा में प्राकृतिक ग्लो आता है. इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस मिला लें. आपकी ड्रिंक तैयार है, इसे आप रोजाना पी सकती हैं.

5. एलोवेरा और मिंट का जूस

इस ड्रिंक के सेवन से ब्लोटिंग कम होती है और पिंपल्स जैसी स्किन की समस्याओं से राहत मिलती है. इसको बनाने के लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा जूस में 3-4 मिंट के पत्ते, एक चुटकी काला नमक और आधा गिलास गुनगुना पानी मिला लें. आपकी ड्रिंक तैयार हो जाएगी. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

