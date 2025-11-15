नारियल तेल के साथ ये 2 चीज मिलाकर घर पर बना लें लिपस्टिक, गुलाबी हो जाएंगे होंठ, रूखापन भी होगा दूर

Ghar Par Lipstick Kaise Banaye: महिलाओं का मेकअप लिपस्टिक के बिना तो अधूरा है. लिपस्टिक पूरे लुक में चार चांद लगाने का काम करती है. अगर इसे न लगाया जाए तो खूबसूरती में थोड़ा फीकापन भी नजर आने लगता है. बाजार में एक से बढ़कर एक कलर शेड और वैरायटीज की लिपस्टिक आसानी से उपलब्ध हैं जिन्हें महिलाएं रोजाना इस्तेमाल करती हैं. लेकिन क्या आप जानती हैं इन्हें बनाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जो होंठों की त्वचा के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होते हैं. इन्हें लगाने से थोड़ी देर तो होंठ एकदम मुलायम और गुलाबी नजर आने लगते हैं लेकिन लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने से साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं. ऐसे में कई बार होंठों काले होने लगते हैं या फिर फटना शुरू हो जाते हैं. बाजार में मिलने वाली लिपस्टिक की जगह आप घर पर बनी लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे होंठों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा और लिप्स एकदम पिंक-सोफ्ट बने रहेंगे. आइए जानते हैं घर पर लिपस्टिक कैसे बनाई जा सकती है.

घर पर लिपस्टिक बनाने के लिए सामग्री

चुकंदर

नारियल तेल

वैसलीन या शिया बटर

घर पर लिपस्टिक बनाने के लिए पहले आपको चुकंदर को अच्छे से पानी में उबालना होगा. जब अच्छी तरह ये उबल जाए तो मिक्सी में ग्राइंड कर एक पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि ये पेस्ट ज्यादा पतला न हो, इसे गाढ़ा ही बनाए रखें.

चुकंदर का पेस्ट बनाने के बाद अब आपको लिपस्टिक का बेस तैयार करना होगा. इसके लिए आप डबल बॉयलर में 1 चम्मच नारियल तेल, आधा चम्मच वैसलीन या शिया बटर डालें और अच्छे से पका लें. जब सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो बॉयलर को बंद कर दें. अब इस मिश्रण को एक कटोरी में निकाल लें.

इसके बाद चुंकदर का पेस्ट लें और फिर तैयार किए गए बेस वाली कटोरी में डाल दें. अब इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स करें जब तक चुकंदर का पेस्ट बेस में अच्छे से घुल नहीं जाता है. अब इस पूरे पेस्ट को एक छोटी सी डिब्बी या कंटेनर में डालें और फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें. इसको आप कम से कम पूरी रात के लिए फ्रिज में रख दें, अगले दिन आपकी लिपस्टिक बनकर तैयार हो जाएगी. आप इसका रोज इस्तेमाल कर सकती हैं. इससे आपके होंठे गुलाबी, मुलायम और ग्लोइंग बन जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.