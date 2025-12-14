दिल्ली की इन 5 जगहों पर बनाइए क्रिसमस और भी ज्यादा खास, बच्चों से बड़ों तक सब हो जाएंगे खुश

Christmas 2025: दिल्ली घूमने के लिए दिसंबर का महीना सबसे बेहतरीन माना जाता है क्योंकि इस समय शहर में न्यू ईयर और क्रिसमस का खास माहौल देखने को मिलता है. रोशनी से सजी गलियों में टहलना हो या हैंडमेड गिफ्ट्स खरीदना यहां सब कुछ आसानी से मिल जाता है. अगर आप इस क्रिसमस पर अपनी फैमिली, बच्चों या पार्टनर के साथ दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको दिल्ली की ऐसी 5 खास जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आपको परफेक्ट क्रिसमस वाइब मिलेगी. इन जगहों पर बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी खुश हो जाएंगे और शॉपिंग के लिए भी ये लोकेशन एकदम बेस्ट हैं.

1. दिल्ली हाट क्रिसमस बाजार, आईएनए

दिल्ली हाट क्रिसमस मनाने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है. यहां क्राफ्ट, कल्चर और खाने का काफी शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. बता दें, कि यहां आपको हैंडमेड डेकोरेशन, स्नैक्स और यूनिक गिफ्ट्स खरीदने के लिए ढेरों ऑप्शन भी आसानी से मिल जाएंगे. इसके अलावा, बाजार में सांस्कृतिक कार्यक्रम और अलग-अलग राज्यों की स्वादिष्ट डिश वाले फूड स्टॉल भी होते हैं, जो आपके क्रिसमस सेलिब्रेशन को एकदम खास बना सकते हैं.

दिल्ली का यह मार्केट यूरोप का अहसास कराता है, जहां असली जर्मन फूड, खूबसूरत सजावट और आर्टिसनल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे. यह जगह फैमिली के साथ क्रिसमस कैरोल्स सुनने और सीजनल डिशेज का मजा लेने के लिए सबसे बेहतरीन मानी जाती है. शॉपिंग की बात करें तो यहां आप इंपोर्टेड सामान, हैंडक्राफ्टेड गिफ्ट्स खरीद सकते हैं. साथ ही बच्चों और बड़ों के लिए यहां मजेदार वर्कशॉप्स भी होती हैं.

क्रिसमस के मौके पर यहां आप लाइव परफॉर्मेंस और पॉप-अप स्टॉल्स का मजा ले सकते हैं. साथ ही बच्चों को यहां मॉल में सांता से मिलने का मौका भी मिल सकता है. इसके अलावा अगर आपको फोटोज खिंचवानी हैं तो यहां थीम्ड फोटो बूथ भी होते हैं, जहां आप सोशल मीडिया के लिए शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं.

ब्रिटिश काउंसिल क्रिसमस फेयर में बुक्स, क्राफ्ट्स और फेस्टिव सामान का शानदार मेल देखने को मिलता है. यह फैमिली और बुक लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट जगह है. यहां आप शॉपिंग और सीजनल ट्रीट्स का मजा ले सकते हैं. साथ ही यहां बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग सेशन और मजेदार एक्टिविटीज भी होती हैं, जिससे यह इवेंट पूरी तरह फैमिली-फ्रेंडली बन जाता है.

फेस्टिव माहौल में यहां आपको इको-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फूड मिलेंगे. साथ ही यहां आप लाइव म्यूज़िक, इंटरएक्टिव सेशंस और ग्रीन गिफ्ट्स की खास रेंज का मजा भी ले सकते हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.