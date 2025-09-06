विज्ञापन

इन 5 लोगों को नहीं खाना चाहिए एवोकाडो, शरीर को हो सकता है नुकसान

Who Should Not Eat Avocado: खानपान में अक्सर ही लोग एवोकाडो को शामिल करते हैं. लेकिन, ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें एवोकाडो खाने से परहेज करने के लिए कहा जाता है. इन लोगों को एवोकाडो खाने पर फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है.

Avocado Disadvantages: जानिए किसे एवोकाडो खाने से करना चाहिए परहेज.

Healthy Tips: एवोकाडो को सबसे हेल्दी फूड्स की गिनती में रखा जाता है. सोशल मीडिया पर भी अक्सर ही लोग एवोकाडो (Avocado) खाने की सलाह देते हैं. वहीं, सुपरमार्केट ही नहीं बल्की मोहल्ले के चौराहे पर भी रेड़ी वाले एवोकाडो लिए दिख जाते हैं. एवोकाडो के फायदों की बात करें तो इसमें फाइबर, हेल्दी फैट्स और एंटी-ऑक्सीडेंट्स की अच्छी मात्रा पाई जाती है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें एवोकाडो खाने से खासतौर से परहेज करना चाहिए. ऐसे में यहां जानिए किन लोगों के लिए एवोकाडो फायदेमंद नहीं है और कहीं आप भी तो इन्हें लोगों की गिनती में नहीं आते.

किसे नहीं खाना चाहिए एवोकाडो | Who Should Not Eat Avocado

किडनी की दिक्कतें

एवोकाडो पौटेशियम से भरपूर फूड है जोकि ब्लड रेग्यूलेट करने में मदद करता है और फ्लुइड बैलेंस में सहायाक है. लेकिन, क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे लोगों को एवोकाडो खाने से परहेज करना चाहिए. जरूरत से ज्यादा पौटेशियम के इंटेक से इररेग्यूलर हार्टबीट, मसल वीकनेस और किडनी पर जोर पड़ने की दिक्कत हो सकती है.

जिन्हें लेटेक्स एलर्जी है

वे लोग जो लेटेक्स एलर्जी से परेशान हैं उन्हें एवोकाडो खाने से परहेज करना चाहिए. एवोकाडो लेटेक्स एलर्जी को ट्रिगर कर सकता है. इससे स्किन रैशेज हो सकते हैं, त्वचा सूज सकती है और त्वचा पर खुजली (Itching) की दिक्कत होती है.

वजन बढ़ने का डर

एवोकाडो में हेल्दी मोनोसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो हार्ट हेल्थ को प्रोमोट करते हैं. एवोकाडो कैलोरी में भी हाई होता है. लेकिन, एवोकोडा अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाए तो इससे वेट गेन (Weight Gain) हो सकता है यानी वजन बढ़ सकता है. ऐसे में जो लोग वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें खासतौर से एवोकाडो खाने से परहेज करना चाहिए. हालांकि. दिनभर में अगर एवोकाडो को प्रोटीन और फाइबर से भरपूर चीजों के साथ खाया-पिया जाए तो इससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

पेट की समस्याएं

बहुत से लोगों को एवोकाडो खाने पर पेट में असहजता महसूस होती है. ऐसे में जिन लोगों का पेट पहले से ही खराब है या फिर पेट से जुड़ी कोई समस्या हो रही है उन्हें खासतौर से एवोकाडो खाने से बचना चाहिए. अगर आप एवोकाडो खाना भी चाहते हैं तो कम मात्रा में ही खाएं.

ब्लड थिनर लेने वाले लोग

ब्लड थिनर्स लेने वाले लोगों को एवोकाडो खाने से परहेज करना चाहिए. एवोकाडो में विटामिन के होता है जोकि ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है. ऐसे में ब्लड थिनर्स ले रहे लोगों के लिए एवोकाडो खाने का मतलब होगा सेहत खराब करना.

