दिवाली के बाद होने वाले पॉल्यूशन से बचने के लिए अभी घर ले आएं ये 5 पौधे, हवा रहेगी शुद्ध

Indoor Plants to Reduce Air Pollution: दिवाली के त्योहार के बाद अधिकतर एक समस्या सामने आती है जो है- प्रदूषण. पटाखों के धुएं और जहरीली हवा के कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. यहां तक कि बहुत लोगों का तो सांस लेना ही मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग सोचते हैं कि वे बाहर न जाएं और केवल अपने घर में रहें. ऐसे में आप अपने घरों में कुछ पौधे लगा सकते हैं जो एयर प्यूरीफाई तो करते ही हैं साथ में घर की सुंदरता भी बढ़ा देते हैं. इसी के चलते आज हम आपको 5 इंडोर प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो हवा को फिल्टर करते हैं और शुद्ध हवा प्रदान करते हैं. इन्हें आप दिवाली से पहले ही घर में लाकर रख सकते हैं.

1. स्नेक प्लांट

प्रदूषण से बचने के लिए आप घर में स्नेक प्लांट लगा सकते हैं. ये पौधा किसी एयर प्यूरीफायर से कम नहीं हैं, ये हवा को शुद्ध करने का काम करता है. स्नेक प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड को खींच लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है. खास बात ये है कि इस पौधे को ज्यादा पानी और धूप की भी जरूरत नहीं होती है.

एलोवेरा नेचर के किसी गिफ्ट से कम नहीं है. स्वास्थ समस्याओं के लिए भी ये पौधा काफी फायदेमंद होता है. प्रदूषण के दौरान भी ये पौधा काफी लाभदायक होता है. ये हवा को आसानी से प्यूरीफाई करता है और वातावरण को एकदम शुद्ध बना देता है.

मनी प्लांट अधिकतर लोगों के घरों में लगा ही होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पौधा हवा को शुद्धा करने का भी काम करता है. ये हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मलाडेहाइड जैसी गैसों को सोक कर लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है.

पीस लिली हवा में मौजूद अशुद्ध गैसों और हानिकारक तत्वों को खींचकर, बदले में ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है. इससे घर का वातावरण प्राकृतिक रूप से शुद्ध और ठंडा बना रहता है. आप दिवाली से पहले इसे घर लाकर रख सकते हैं.

बैंबू प्लांट घर के लिए काफी शुभ होता है और सुंदरता तो बढ़ाता ही है. इसके अलावा ये भी घर की हवा को शुद्ध करता है. इसे आप घर में कहीं भी रख सकते हैं और साथ ही इसे कम देखभाल की भी जरूरत होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)