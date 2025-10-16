पोछे के पानी में डाल दें ये 5 चीजें, दिनभर महकता रहेगा आपका घर, दिवाली पर बड़े काम आएगी ये ट्रिक

Home Cleaning Hacks: त्योहार का सीजन है और इस समय हर कोई अपने घर की साफ-सफाई में जुटा है. खासकर दिवाली की तैयारियों की शुरुआत लोग साफ-सफाई के साथ करते हैं. हर कोई चाहता है कि इस मौके पर उनका घर सबसे सुंदर नजर आए. अब, ज्यादातर लोग घर को सजा तो लेते हैं लेकिन कई बार उन्हें ताजगी का एहसास नहीं होता है. वहीं, कुछ लोग लाख सफाई के बाद भी घर में सीलन की महक से परेशान रहते हैं. अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए बड़े काम का साबित हो सकता है. यहां हम आपको एक बेहद कमाल का नुस्खा बता रहे हैं, जो दिनभर आपके घर को खुशबू से महकाकर रख सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

घर से कैसे दूर करें सीलन की बदबू?

अगर आपको अपने घर से अजीब गंध आती है तो आप पौछा लगाते समय पानी में कुछ खास चीजों को मिला सकते हैं. इससे न सिर्फ आपका घर चमकता नजर आएगा, बल्कि दिनभर घर खुशबू से महकता भी रहेगा.

रबिंग अल्कोहल (Rubbing Alcohol)

रबिंग अल्कोहल एक डिसइन्फेक्टेंट होता है, जो कीटाणुओं, बैक्टीरिया और फंगस को खत्म करता है. ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा. जब भी आप पौछा लगाएं, एक बाल्टी पानी में 1 कप रबिंग अल्कोहल डाल दें. इससे न सिर्फ फर्श साफ होगा, बल्कि कमरे की बदबू भी गायब हो जाएगी. खासकर अगर आपके घर हार्डवुड, लैमिनेट, लक्जरी विनाइल और सील्ड टाइल्स हैं, तो ये नुस्खा आपके लिए बेस्ट हो सकता है.

अगर आप चाहते हैं कि घर में दिनभर भीनी-भीनी खुशबू बनी रहे, तो पोछे के पानी में कुछ बूंदें लैवेंडर, नींबू या पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल की डाल दें. ऐसा करने से आपका पूरा घर सुगंध से भर जाएगा. इसे किसी भी तरह के फर्श पर इस्तेमाल किया जा सकता है.

नींबू न सिर्फ फर्श को चमकदार बनाता है बल्कि प्राकृतिक महक भी देता है. एक बाल्टी पानी में दो नींबू का रस डालें और उससे फर्श पोछें. यह बैक्टीरिया को खत्म करता है और घर को फ्रेश फील देता है.

सिरका एक नेचुरल क्लीनर है जो फर्श की चिकनाई और गंध को हटाता है. एक बाल्टी पानी में आधा कप सिरका डालें. अगर सिरके की गंध पसंद नहीं है, तो इसमें कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल की भी मिला सकते हैं. यह खासतौर पर टाइल्स और विनाइल फ्लोरिंग के लिए बेहतरीन है.

वहीं, अगर कुछ समझ न आए तो आप पोछे के पानी में डिश सोप भी मिला सकते हैं. बस एक बाल्टी पानी में 5 से 10 बूंदें डिश सोप की डालें और उसी से फर्श पोछें. यह गंदगी को अच्छी तरह हटाता है और हल्के झाग के साथ फर्श को चमका देता है. हालांकि, पानी में ज्यादा मात्रा में डिश सोप न डालें. यह टाइल्स, स्टोन, लैमिनेट, विनाइल और सील्ड वुड के लिए बेस्ट है.