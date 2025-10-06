Karwa Chauth Special: पत्नी के लिए खास बनाना है करवा चौथ, तो घूम आइए ये 5 खूबसूरत हिल स्टेशन

Karwa Chauth Special: करवा चौथ आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. बता दें कि इस साल ये त्योहार 10 अक्टूबर (Karwa Chauth 2025 Kab Hai) को मनाया जाएगा. इस दिन पर पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए निर्जला उपवास रखती हैं. ऐसे में आप भी अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ को स्पेशल बना सकते हैं. इस करवा चौथ आप अपने पार्टनर के लिए कोई खास ट्रिप प्लान कर सकते हैं. अच्छी बात यह है कि 10 तारीख को शुक्रवार यानी वीकेंड है. ऐसे में ट्रिप प्लान करना आपके लिए और आसान हो सकता है. इसी कड़ी में यहां हम आपको भारत के 5 ऐसे हिल स्टेशन बता रहे हैं, जहां आप अपनी पत्नी के साथ करवा चौथ मनाने जा सकते हैं. ये जगह आपके दिन को और भी यादगार बना देंगी.

शिमला (हिमाचल प्रदेश)

'क्वीन ऑफ हिल्स' कहलाने वाला शिमला कपल्स के लिए हमेशा से एक पसंदीदा जगह रही है. अक्टूबर के महीने में यहां का मौसम बेहद सुहावना रहता है. ऐसे में आप दो दिन के लिए शिमला की ट्रिप प्लान कर सकते हैं.

नैनीताल की झीलों और पहाड़ियों के बीच करवा चौथ मनाना किसी सपने जैसा अनुभव होगा. यहां आप नैनी झील के किनारे बैठकर चांद का दीदार कर सकते हैं. इससे अलग यहां कई खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं, जहां आप इस खास दिन के लिए रोमांटिक डिनर प्लान कर सकते हैं.

अगर आप बर्फ से ढकी चोटियों और ठंडी हवाओं के बीच त्योहार मनाना चाहते हैं, तो मनाली एकदम परफेक्ट जगह है. यहां की वादियां और झरने हर पल को खास बना देते हैं. आप सोलांग वैली या हडिंबा मंदिर जाकर दिन को और भी खास बना सकते हैं.

राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू अपने शांत वातावरण और सुंदर नजारों के लिए जाना जाता है. नक्की लेक के किनारे बैठकर चांद निकलने का इंतजार करना एक अनोखा अनुभव होगा. यहां की सर्द शामें और पहाड़ी ठंडक करवा चौथ की रात को और भी खूबसूरत बना देंगी.

इन सब से अलग अगर आप पूर्वी भारत की तरफ ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो दार्जिलिंग एक बेहतरीन ऑप्शन है. कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां, टॉय ट्रेन की सवारी और शांत वातावरण आपके त्योहार में चार चांद लगा देंगे.