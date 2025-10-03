विज्ञापन

घूमने के लिए मसाई मारा जाना पसंद करती हैं आलिया भट्ट, जानें यहां कैसे पहुंच सकते हैं आप

Masai Mara Travel Guide: काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में आलिया भट्ट ने बताया कि उन्हें कहां जाना सबसे ज्यादा पसंद है. इस दौरान वरुण धवन ने भी अपनी फेवरेट जगह बताई.

Read Time: 3 mins
Share
घूमने के लिए मसाई मारा जाना पसंद करती हैं आलिया भट्ट, जानें यहां कैसे पहुंच सकते हैं आप
मसाई मारा घूमने जा सकते हैं आप

Masai Mara Travel Guide: अमेजन प्राइम पर काजोल और ट्विंकल खन्ना का टॉक शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' की इन दिनों खूब चर्चा है. इस शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान पहुंचे थे. इनके बाद दूसरे एपिसोड में आलिया भट्ट और वरुण धवन गेस्ट बनकर पहुंचे, जिनसे कई तरह के सवाल पूछे गए. ये भी पूछा गया कि दोनों को कहां घूमने सबसे ज्यादा पसंद है. जिसके बाद आलिया भट्ट ने बताया कि वो सबसे ज्यादा कहां जाना पसंद करती हैं. उन्होंने मसाई मारा का नाम लिया और बताया कि ये जगह उनके लिए सबसे बेस्ट है और वो अक्सर यहां रहना पसंद करती हैं. आइए जानते हैं कि मसाई मारा किस देश में है और आप कैसे यहां तक पहुंच सकते हैं. 

आलिया भट्ट को क्यों पसंद है मसाई मारा?

आलिया भट्ट से जब काजोल ने सवाल किया कि वो कहां जाना सबसे ज्यादा पसंद करती हैं, तो उन्होंने कहा कि मसाई मारा उनके लिए सबसे पसंदीदा जगह है. यहां वो कई दिनों तक रह सकती हैं, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है और आप जानवरों के बीच होते हैं. इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि वो राहा को भी वहां लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन वहां उम्र को लेकर कुछ नियम हैं. जब वरुण धवन से यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें मालदीव जाना पसंद है. 

स्लीप टूरिज्म क्या है? आख‍िर अब क्यों सुकून की नींद पाने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं लोग

कहां है मसाई मारा?

अगर आपको ट्रैवल का शौक है और किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं, जहां प्राकृतिक खूबसूरती और हर पल इसका एहसास हो तो आपके लिए मसाई मारा बेस्ट ऑप्शन है. ये केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर मौजूद एक नेशनल रिजर्व है, जहां कई तरह के जानवर पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ के लिए मशहूर इस जगह की खूबसूरती का हर कोई दीवाना है. 

कैसे पहुंच सकते हैं?

अगर आप मसाई मारा जाना चाहते हैं तो आपको दिल्ली या फिर मुंबई से डायरेक्ट नैरोबी की फ्लाइट ले सकते हैं. अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपको ई-वीजा के लिए अप्लाई करना होता है, इसके लिए करीब चार हजार रुपये लगते हैं. इसके अलावा येलो फीवर सर्टिफिकेट की जरूरत भी होती है, जिसे आप किसी भी नजदीकी हॉस्पिटल से बनवा सकते हैं. 

नैरोबी पहुंचने के बाद आपको मसाई मारा के लिए कोई सफाई जीप बुक करनी होगी. आपको मसाई मारा में घूमना थोड़ा महंगा पड़ सकता है. इसमें पार्क फीस से लेकर तमाम एक्टिविटीज का पैसा काफी ज्यादा है. यहां कई होटल और रिजॉर्ट भी हैं, जो लग्जरी स्टे देते हैं. मसाई मारा में आपको जिराफ, शेर, हिरण, हाथी, तेंदुआ और कई तरह के जानवर दिखेंगे. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Masai Mara Travel Guide, Masai Mara Travel Guide Tips, Masai Mara Alia Bhatt
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com