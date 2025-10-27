दीमक से छुटकारा पाने के लिए आज ही अपना लें ये 5 घरेलू नुस्खे, खराब होने से बच जाएगा लाखों का फर्नीचर

Deemak Kaise Hataye: लोग अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए लाखों रुपये खर्च करके महंगा फर्नीचर और लकड़ी के शानदार दरवाजे लगवाते हैं. लेकिन साइलेंट किलर दीमक सभी लकड़ी के सामान को चुपचाप अंदर से खोखला कर देती है. अगर आपको भी अपने घर के लकड़ी के सामान पर छोटे-छोटे छेद और पाउडर नजर आने लगा है तो समझ जाइए कि दीमक ने अटैक कर दिया है. इससे निजात पाने के लिए कई लोग पेस्ट ट्रीटमेंट भी करवाते हैं जिससे उनकी जेब तो ढीली होती ही है साथ में कभी-कभी ये असरदार भी साबित नहीं होता. ऐसे में आज हम आपको दीमक की समस्या से राहत पाने के लिए 5 ऐसे घरेलू नुस्खे बताएंगे जो काफी असरदार हैं और इससे आपका लाखों का कीमती सामान बर्बाद होने से भी बच जाएगा.

1. नीम का तेल

दीमक से छुटकारा पाने के लिए आप हजारों रुपये खर्च करने की जगह इस उपाय को अपना सकते हैं. इसके लिए आप नीम के तेल को कपड़े या रुई में लेकर लकड़ी की उस जगह लगा दें जहां दीमक है. ये उपाया आप रोजाना करें, इससे दीमक खत्म हो जाएगी.

घर में रखी दो मामुली चीजें दीमक का खात्मा करने में बहुत ही असरदार साबित हो सकती हैं. इसके लिए आप नींबू के रस और सिरके का एक घोल बनाकर तैयार कर लें और दीमक वाली जगह पर स्प्रे कर दें. इससे दीमक खत्म हो जाएगी. ध्यान रहे कि इसका छिड़काव आपको रोजाना करना है. जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों चीजों में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल पाए जाते हैं जिससे दीमक खत्म हो जाती है.

आपकी रसोई में रखा नमक दीमक से छुटकारा दिलाने में काफी मददगार हो सकता है. इसके लिए आप नमक और पानी का एक गाढ़ा घोल बना लें. इसके बाद प्रभावित जगह पर इसे लगा दें. अपने लाखों के फर्नीचर को बचाने के लिए आप इस घरेलू उपाय को जरूर आजमाएं.

दीमक के लिए बोरिक पाउडर जहरीले केमिक्ल की तरह काम करता है. इसे लगाने के लिए आप इसमें चीनी और आटा मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को लकड़ी के दीमक से प्रभावित वाले हिस्से पर लगाएं. दीमक का खात्मा करने के लिए आप इस पेस्ट को हफ्ते में कम से कम 2 बार लगाएं.

कई बार लकड़ी में नमी होने के कारण दीमक लग जाती है. ऐसे में आप अपने लकड़ी से बने सामान को धूप में जरूर सुखाएं. इससे नमी खत्म हो जाएगी और कीड़े खत्म हो जाएंगे.

