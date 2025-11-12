Winter Jacket Market in Delhi: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और बाजार में कपड़ों की खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगी है. सर्द हवाओं से बचने के लिए अधिकतर लोग अपने लिए अच्छी जैकेट की तलाश में रहते हैं. बाजार में तरह-तरह के डिजाइन वाली कई जैकेट आसानी से उपलब्ध हैं. लेकिन कई बार बजट के कारण अच्छी जैकेट खरीदना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप कम बजट में अच्छी जैकेट खरीदने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल्ली के उन 5 मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बहुत कम दाम में आपको अच्छी और स्टाइलिश जैकेट बहुत ही आसानी से मिल जाएगी. साथ ही आपका बेहतरीन लुक देखकर हर कोई आपसे इन मार्केट का पता पूछेगा!

जाफराबाद मार्केट

अगर आप सर्दियों में अच्छे वुलन कपड़े खरीदने का विचार बना रहे हैं तो आप दिल्ली के जाफराबाद मार्केट जरूर जाएं. यहां आपको एक से बढ़कर एक जैकेट, शॉल, टॉपी, स्वेटर आसानी से मिल जाएगा. इसके अलावा आप 200 से 500 रुपये के अंदर स्टाइलिश, ट्रेंडी और आरामदायक जैकेट यहां से खरीदकर ला सकते हैं.

इस सर्दी अगर आपको एक अच्छी लेदर जैकेट खरीदनी है तो आप दिल्ली के पहाड़गंज मार्केट जा सकते हैं. यहां 500 से लेकर 5000 रुपये तक की रेंज में लेदर जैकेट आसानी मिल सकती है. एक से बढ़कर एक डिजाइन और कम दाम आपको यहां आकर्षित कर सकते हैं.

दिल्ली के पालिका बाजार में लोग दूर-दूर से शॉपिंग करने पहुंचते हैं. यहां आपको 500 रुपये के अंदर की रेंज बहुत ही अच्छी जैकेट आसानी से मिल सकती है. साथ ही यहां वैरायटीज और ट्रेंडी डिजाइन वाली जैकेट बहुत कम प्राइस में मिल जाती है.

बात सस्ते बाजारों की हो तो हम दिल्ली के सरोजिनी बाजार को नहीं भूल सकते हैं. सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आप यहां जरूर विजिट करें. यहां 200 से 500 रुपये में बेहतरीन डिजाइन वाली जैकेट, स्वेटशर्ट, शॉल, स्कार्फ, टोपी आसानी से मिल सकते हैं.

दिल्ली का जनपथ मार्केट कपड़ों की शॉपिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यहां आपको बहुत ही कम दाम में अच्छी क्वालिटी वाली जैकेट आसानी से उपलब्ध हो जाएगी.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.