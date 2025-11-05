दिल्ली के इस बाजार में मिलते हैं 60 से 100 रुपये में कंबल, इस सर्दी बजट में बिताइए ठंड

Blanket Wholesale Market in Delhi: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लोग बाजारों से कंबल की शॉपिंग करना भी शुरू कर देते हैं. कुछ लोग इस समय अपने लिए कंबल खरीदते हैं तो कुछ लोग शादी या फंक्शन में गिफ्ट करने के लिए. अच्छे और गर्म कंबलों की बाजार में रेंज लगभग 1000 से लेकर 6000 रुपये तक रहती है. लेकिन अगर बजट टाइट हो तो लोग हजार रुपये से भी खर्च करना काफी भारी पड़ता है. ऐसे में अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको दिल्ली के कुछ ऐसे बाजार बताने जा रहे हैं जहां आपको किलो के भाव में अच्छे और गर्म कंबल मिल जाएंगे.

1. आजाद मार्केट

सस्ते और अच्छे कंबल खरीदने के लिए दिल्ली का आजाद मार्केट आपके लिए बेस्ट हो सकता है. इस मार्केट में कंबल की शुरुआत 60 रुपये से हो जाती है. यहां आपको पीस और किलो के हिसाब से बेहद सस्ते कंबल बहुत आसानी से मिल जाएंगे. साथ ही अगर आपको दान-पुण्य करने के लिए ज्यादा मात्रा में कंबल खरीदने हों तो आप यहां जरूर जाएं. इस मार्केट में पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन पुल बंगश मेट्रो स्टेशन है.

थोक के भाव में कंबल, रजाई और बेडशीट खरीदने के लिए आप दिल्ली के सीलमपुर बाजार जा सकते हैं. यहां सर्दियों में कंबलों के लिए खास बाजार लगता है. यहां अच्छे कंबल की शुरुआत लगभग 200 रुपये से हो जाती है. अगर आप यहां जाने का विचार कर रहे हैं तो सुबह ही जाएं, दिन में आपको यहां काफी भीड़ मिल सकती है.

कम दाम में अच्छी क्वालिटी वाले कंबल खरीदने के लिए आप दिल्ली के सदर बाजार में जा सकते हैं. यहां आपको एक से बढ़कर एक शानदार कंबलों के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे. अगर आपको थोक में कंबल खरीदने हैं तो आपका अच्छा डिस्काउंट यहां मिल सकता है. साथ ही अगर आपको अच्छे से मोलभाव करना आता है तो भी आप कम दाम में अच्छी शॉपिंग यहां से कर सकते हैं.

दिल्ली का गांधी नगर मार्केट कंबल की बिक्री के लिए काफी फेमस है. यहां अच्छे कंबलों की रेंज 250 रुपये से शुरू हो जाती है. बता दें, यहां बड़े-बड़े व्यापारी कंबल की खरीदारी करने के लिए आते हैं.

अगर आपको अच्छे और ब्रांडेड कंबल कम प्राइस में खरीदने हैं तो लाजपत नगर मार्केट जरूर जाएं. यहां 2,500 से 5,000 में मिलने वाले कंबल आपको आसानी से 1,000 रुपये तक मिल जाएंगे. इस मार्केट में पहुंचने के लिए सबसे नजदीक लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन है.

