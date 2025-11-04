प्रेगनेंसी के बाद शरीर पर दिख रहे हैं स्ट्रेच मार्क्स? अपनाएं ये 4 घरेलू नुस्खे, हट जाएंगे निशान

Strech Marks Removal Home Remedies: प्रेगनेंसी का सफर हर महिला के लिए बेहद खास होता है. लेकिन इसके बाद शरीर में कई बदलाव देखने को मिलते हैं. इसमें से सबसे ज्यादा महिलाएं जिस समस्या से परेशान रहती हैं वो है स्ट्रेच मार्क्स. डिलीवरी के बाद पेट, जांघों, कमर पर दिखने वाले ये निशान खूबसूरती को फीका तो करते ही हैं साथ में इससे आत्मविश्वास भी कम होता है. इससे छुटकारा पाने के लिए बाजार में कई प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध हैं लेकिन इनमें मौजूद केमिकल शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से ये स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे हट जाएंगे और आपकी त्वचा पहली जैसी सोफ्ट और निखरी बन जाएगी.

1. नारियल का तेल

स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए नारियल का तेल काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसको लगाने से पेट, जांघों, कमर पर होने वाले स्ट्रेच मार्क्स धीरे-धीरे हट जाएंगे और स्किन पहले जैसे सॉफ्ट और निखरी बन जाएगी. सर्दियों में इसका इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक माना जाता है.

स्ट्रेच मार्क्स से छुटकारा पाने के लिए आप जैतून के तेल के साथ विटामिन E ऑयल मिक्स कर लगा सकती हैं. इन दोनों तेल में मौजूद पोषक तत्व और गुण डैमेज स्किन को रिपेयर करने में काफी मददगार साबित होते हैं. आप हल्के हाथों से इस तेल की मसाज रोजाना कर सकती हैं. इससे आपको जल्द असर देखने को मिल जाएगा.

स्किन के लिए एलोवेरा जेल किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. आजकल बाजार में भी एलोवेरा जेल उपलब्ध है लेकिन इनमें मिलावट का डर बना रहता है. ऐसे में आप कोशिश करें कि पत्ते को तोड़कर ही उसका फ्रेश जेल निकालकर प्रयोग करें. जल्द असर देखने के लिए आप इसे रोजाना 2 बार जरूर इस्तेमाल करें.

कैस्टर ऑयल त्वचा के लिए काफी लाभदायक होता है. स्ट्रेच मार्क की समस्या से राहत पाने के लिए आप रोजाना रात को सोने से पहले इस तेल से मसाज करें. इससे आपको कुछ ही दिन में असर दिखना शुरू हो जाएगा. दरअसल, ये तेल एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है जिसमें एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.