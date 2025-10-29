2026 Long Weekend List: अगले साल इस महीने मिलेगा लॉन्ग वीकेंड, ट्रिप की अभी से कर लें प्लानिंग, यहां देखिए 2026 में छुट्टियों का कैलेंडर

2026 Long Weekend List: साल 2025 अपने अंतिम दिनों में चल रहा है. इस साल के सभी लॉन्ग वीकेंड खत्म हो गए हैं. अब सबकी निगाहें 2026 के लॉन्ग वीकेंड पर टिकी हुई हैं. दरअसल, लगातार काम करना सेहत के साथ-साथ शरीर को भी प्रभावित करता है. ऐसे में काम के बीच में मिनी ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि बीच-बीच में मिनी ब्रेक नई ताजगी और एनर्जी लेकर आते हैं. 2025 के सभी लॉन्ग वीकेंड लगभग खत्म हो चुके हैं. अब सिर्फ 1-2 छुट्टी बची है, लेकिन 2026 आपके लिए नए साल के साथ-साथ नई एनर्जी वाला हो सकता है, क्योंकि 2026 में कई ऐसे महीने आने वाले हैं. जिसमें आपको लॉन्ग वीकेंड मिल सकता है.

2026 लॉन्ग वीकेंड्स लिस्ट

जनवरी 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 1 जनवरी को गुरुवार पड़ रहा है, नए साल की छुट्टी के साथ 2 जनवरी यानी शुक्रवार की छुट्टी लें और 3-4 जनवरी (शनिवार-रविवार) को वीकेंड रहेगा ही. ऐसे में साल की शुरुआत ही एक लॉन्ग वीकेंड्स के साथ होगी. ऐसे में अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का मजा लिया जा सकता है. जनवरी में दूसरा लॉन्ग वीकेंड 24 और 25 जनवरी यानी शनिवार-रविवार और 26 जनवरी को सोमवार है, जो गणतंत्र दिवस की छुट्टी. ऐसे में तीन दिन की जमकर छुट्टी का मजा लें.

मार्च 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- फरवरी 2026 में लॉन्ग वीकेंड्स नहीं है, लेकिन 3 मार्च को होली है और इस दिन मंगलवार पड़ रहा है, तो ऐसे में सोमवार को एक दिन का ब्रेक लें और शनिवार से लेकर मंगलवार तक छुट्टी मजा लें. इसके बाद 28-29 मार्च को शनिवार-रविवार और 31 मार्च महावीर जयंती की छुट्टी तो इस दौरान भी 30 मार्च यानी सोमवार की छुट्टी लें.

अप्रैल 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 3 अप्रैल को शुक्रवार पर गुड फ्राइडे है. इसके बाद 4-5 अप्रैल शनिवार-रविवार का वीकेंड होगा.

मई 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 1 मई शुक्रवार को मजदूर दिवस और 2-3 मई को शनिवार-रविवार का वीकेंड.

जून 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 26 जून शुक्रवार को मुहर्रम और इसके बाद 27-28 जून को शनिवार-रविवार का वीकेंड.

जुलाई 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 16 जुलाई गुरुवार को रथ यात्रा का ऑफ और 17 जुलाई शुक्रवार को छुट्टी लें, इसके बाद 18-19 जुलाई शनिवार-रविवार का वीकेंड.

अगस्त 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 25 अगस्त मंगलवार को मिलाद-उल-नबी है. ऐशे में 24 अगस्त को सोमवार की छुट्टी लें और चार दिन का ब्रेक का मजा लें. इसके बाद 28 अगस्त को शुक्रवार रक्षा बंधन है और 29-30 अगस्त शनिवार-रविवार का वीकेंड है.

सितंबर 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 4 सितंबर 2026 शुक्रवार को जन्माष्टमी है. इसके बाद 5-6 सितंबर शनिवार-रविवार का वीकेंड.

अक्टूबर 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 2 अक्टूबर को शुक्रवार गांधी जयंती की छुट्टी और 3-4 अक्टूबर को शनिवार-रविवार का ऑफ रहेगा. इसके अलावा 20 अक्टूबर मंगलवार को दशहरा पड़ रहा है तो इस दौरान भी आप 4 दिन का वीकेंड प्लान कर सकते हैं.

नवंबर 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 22-23 नवंबर को शनिवार-रविवार और 24 नवंबर सोमवार को गुरु नानक जयंती की छुट्टी.

दिसंबर 2026 लॉन्ग वीकेंड्स- 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस डे है और 26-27 दिसंबर शनिवार-रविवार है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.