सामने वाले से प्यार का इजहार कैसे करें? मैसेज में भेज दें ये शायरी, हो जाएगी बात पक्की

How to Express Love: आज हम आपके लिए कुछ शायरियां लेकर आएं हैं जिनकी मदद से आप सामने वाले से प्यार का इजहार कर सकेंगे. साथ ही ये शब्द इतने खूबसूरत हैं कि सामने वाला आपको मना ही नहीं कर पाएगा.

प्यार का इजहार कैसे करें?
Pyaar ka Izhaar Shayari: किसी से प्यार का इजहार करना बहुत ही मुश्किल माना जाता है. कभी-कभी लोग घबराहट या फिर रिजेक्शन के डर से अपने दिल की बात कह नहीं पाते हैं. इसके बाद लोग अपने अंदर ही बात को छिपा लेते हैं कुछ भी बयां नहीं करते. आजकल के डिजिटल जमाने में मैसेज के जरिए अपने फीलिंग्स को सामने वाले से जाहिर करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है. ऐसे में अपने प्यार को इजहार करने के लिए शेर और शायरी से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ शायरियां लेकर आएं हैं जिनकी मदद से आप सामने वाले से प्यार का इजहार कर सकेंगे. साथ ही ये शब्द इतने खूबसूरत हैं कि सामने वाला आपको मना ही नहीं कर पाएगा. 

यहां पढ़ें शायरी (Love Expressing Shayaris)

1. तेरे बिना अधूरा है मेरा जीवन,
तेरी हंसी से खिल उठे मेरा मन
कब तक छुपा कर रखूं ये प्यार,
आज कह देता हूं, तू है मेरा संसार

2. इस दिल की जमीं को तुम्हारे नाम करता हूं,
हां, बेइंतहा इश्क है तुमसे,
इजहार सरेआम करता हूं…

3. हकीकत कह नहीं पाती ज़ुबाँ मेरी
सहमा रहता हूं मैं वक्त की मार से
नहीं पढ़ने देता मैं खुद की नजरें
डरा रहता हूं मैं उनके इजहार से...

4. चांद तारे भी शरमा जाए 
तेरी बातें दिल को भा जाए 
क्या बनोगी मेरी जिंदगी की रानी 
बस तुम और मैं, यही कहानी

5. उन्हें चाहना हमारी कमजोरी है,
उनसे कह नहीं पाना हमारी मजबूरी है,
वो क्यों नहीं समझते हमारी खामोशी को,
क्या प्यार का इजहार इतना जरूरी है...

6. दिल कह रहा है तुझसे प्यार करूं,
अपनी धड़कन तुझ पर निसार करूं
कर दे तू भी मेरे प्यार को कुबूल,
आ तेरे नाम अपनी हर शाम करूं

7. तेरी एक मुस्कान मेरी जान बन जाए,
तेरी खुशी मेरी पहचान बन जाए
संग तेरा हो जाए अगर मेरा,
तो खुदा भी मेरी पहचान बन जाए

8. कसूर तो था ही इन निगाहों का,
जो चुपके से दीदार कर बैठा,
हमने तो खामोश रहने की ठानी थी,
पर बेवफा ये जुबान इजहार कर बैठा

9. दीवाना हुआ तेरा, मुझे इंकार नहीं,
कैसे कह दूं कि मुझे तुझसे प्यार नहीं,
कुछ शरारत तो तेरी नजरों में भी है,
मैं अकेला तो इसका गुनाहगार नहीं

10. हमारे साथ कुछ दूर चलो,
अपने दिल की सारी कहानी कह देंगे,
समझ न पाए जिस बात को तुम आंखों से,
उसे हम अपनी जुबां से कह देंगे..

