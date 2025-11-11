विज्ञापन

पार्टनर से हो गया ब्रेकअप? मूव-ऑन करने के लिए पढ़ लें गौर गोपाल दास के ये 10 अनमोल विचार, बदल जाएगी सोच

Gaur Gopal Das Motivational Quotes in Hindi: आज हम आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के कुछ चुनिंदा अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. साथ ही इनसे आपकी सोच भी बदल जाएगी.

गौर गोपाल दास के विचार
Gaur Gopal Das motivational quotes: रिलेशनशिप में जितना ज्यादा प्यार होता है, उतना ही ब्रेकअप के बाद दुख-दर्द सहना पड़ता है. जब कोई रिश्ता टूटता है तो जीवन में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं. कुछ लोग ब्रेकअप के बाद खाना-पीना सही से नहीं करपाते तो कई लोग पूरे दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए रोते रहते हैं. इस समय खुद को संभालना ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है. अगर आपका भी ब्रेकअप हाल फिलहाल में हुआ है तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकर गौर गोपाल दास के कुछ चुनिंदा अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे. साथ ही इनसे आपकी सोच भी बदल जाएगी. 

1. 'जब एक ही चुटकुले पर हम बार-बार नहीं हंस सकते, तो एक ही समस्या पर बार-बार रोना क्यों?'

2. 'उद्देश्य के लिए काम करिए, तालियों के लिए नहीं. अपने जीवन को व्यक्त करने के लिए जिएं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं.'

3. 'परछाई और आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें खुद को समझने में मदद करती हैं.'

4. 'अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से खुद को अलग रखना सीखना व्यक्तिगत विकास के लिए एक अनिवार्य है.'

5. 'आइसक्रीम और मोमबत्ती की तरह बनें- अपने जीवन का आनंद लें इससे पहले कि वह पिघल जाए और दूसरों को प्रकाश दें इससे पहले कि वह पिघल जाए.'

6. 'यदि वे अभी भी आपके विमान पर पत्थर फेंकते रहें, तो ऊंची उड़ान भरें ताकि पत्थर आप तक न पहुंचें.'

7. 'आपकी सफलता इस बात से निर्धारित नहीं होती कि आप क्या करना पसंद करते हैं, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि आप क्या करते हैं और उसे पसंद करते हैं'

8. 'लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या कहा, लोग भूल जाएंगे कि आपने क्या किया, लेकिन लोग कभी नहीं भूलेंगे कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया.'

9. 'यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं कि आप कितने अमीर हैं, तो एक आंसू गिराइए और देखिए कि उस आंसू को पोंछने के लिए कितने हाथ आते हैं.'

10. 'दूसरों को समझने के कई तरीके हैं। वह तरीका चुनें जो सकारात्मकता को बढ़ाए और नकारात्मकता से बचाए.'

