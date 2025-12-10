PCS अधिकारी कौन होते हैं? जानें इस पद के लिए कौन सा एग्जाम होता है

PCS Exam: आपने यूपीएससी (UPSC) परीक्षा के बारे में तो सुना होगा, जो देश के बेस्ट IAS, IPS, IFS, IES तैयार करती है. इस परीक्षा के जरिए अलग-अलग विभागों में भर्तियां होती है. ये परीक्षा सेंट्रल लेवल पर होती है. वहीं स्टेट लेवल पर पीसीएस परीक्षा होती है. जो स्टेट में बनी आयोग की ओर से कराई जाती है. PCS अधिकारी प्रोविंशियल सिविल सर्विस (Provincial Civil Service) अधिकारी, जिन्हें राज्य सिविल सेवा अधिकारी भी कहा जाता है.

ये अधिकारी राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों और प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किए जाते हैं. PCS अधिकारी राज्य स्तर पर वही भूमिका निभाते हैं जो IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर निभाते हैं. PCS अधिकारी राज्य के प्रशासन में रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इनका कार्यक्षेत्र राज्य के भीतर ही होता है.

PCS परीक्षा पास होन के बाद, एक PCS अधिकारी को आमतौर पर ये पद दिए जाते हैं.

उप-जिलाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate - SDM):- यह PCS अधिकारियों का सबसे प्रतिष्ठित और प्रमुख पद होता है.

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (Additional District Magistrate - ADM):- प्रमोशन के बाद.

संयुक्त/उप सचिव (Joint/Deputy Secretary): राज्य सचिवालय में काम करने का मौका मिलता है

खंड विकास अधिकारी (Block Development Officer - BDO): उससे नीचे लेवल पर.

सहायक आयुक्त (Assistant Commissioner): राजस्व और अन्य विभागों में

इस पद के लिए कौन सा एग्जाम होता है?

PCS अधिकारी बनने के लिए, उम्मीदवारों को राज्य लोक सेवा आयोग (State Public Service Commission - SPSC) की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा पास करनी होती है. इस परीक्षा को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है.

उत्तर प्रदेश में UPPCS (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग) की ओर से परीक्षा ली जाती है. बिहार में BPSC (बिहार लोक सेवा आयोग), राजस्थान में RAS (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) / RPSC (राजस्थान लोक सेवा आयोग), मध्य प्रदेश में MPPSC (मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग) पीसीएस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है. झारखंड में JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) पीसीएस परीक्षा का आयोजन कराता है.

