JPSC Exam Calender: जेपीएससी ने जारी की आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीख, यहां देखें डिटेल्स

JPSC Exam Calender: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) ने आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तारीखों का कैलेंडर जारी किया है. अगले साल होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं कब होगी इसकी जानकारी उम्मीदवार जान सकते हैं. जेपीएससी द्वारा जारी तारीख के मुताबिक, अगले साल जनवरी में कई परीक्षाएं होने वाली है. जैसे सहायक लोक अभियोजक बैकलाग नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को की जाएगी. इसके अलावा छठी सीमित उप समाहर्ता लिखित परीक्षा जनवरी 2026 में होगी. 10 से 11 जनवरी 2026 को होगी.

यहां देखें कब होगी कौन की परीक्षा

वहीं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर पदाधिकारी नियुक्ति मेन्स परीक्षा 22 से 24 जनवरी 2026 को होगी. सहायक वनरक्षी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 6 से 9 फरवरी तक आयोजित की जाएगी.नगर विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा की संभावित तारीख की जानकारी दी है ये परीक्षा 21-22 फरवरी को होगी. लंबे समय के बाद होमियोपैथी चिकित्सक लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 5 से 7 मार्च 2025 तय की गई है.

अधिक जानकारी के लिए यहां देखें

झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जारी की है, उम्मीदवार वहां से नोटिस डाउनलोड कर देख सकते हैं. हालांकि आयोग ने बताया कि ये संभावित तिथि है, जिसमें जरूरत पड़ने पर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं. हालांकि किसी भी तारीखों में बदलाव की सूचना वेबसाइट पर दे दी जाएगी.

