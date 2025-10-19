विज्ञापन

UPPSC ने जारी पीसीएस परीक्षा के लिए आंसर-की, इस लिंक से करें डाउनलोड, आपत्ति के लिए इतने दिन का समय

UPPSC PCS Answer Key 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने पीसीएस परीक्षा के लिए आंसर-की जारी कर दी है. नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.

नई दिल्ली:

UPPSC PCS Answer Key 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने स्टेट सिविल सेवा (PCS) परीक्षा 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आंसर-की डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर-की का लिंक एक्टिव हो चुका है. जो उम्मीदवार इस आंसर-की से संतुष्ट नहीं है वे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.  

इतने पदों पर होगी भर्ती

यूपीपीएससी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अपने आंसर की जांच के लिए आधिकारिक आंसर-की इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे उन्हें अपने अनुमानित नंबरों का अंदाजा हो सकता है. उन्हें अपने अगले चरण के लिए योग्य हो सकते हैं या नहीं, इसका पता भी चल जाएगा.इस भर्ती के जरिए  200 रिक्तियों को भरा जाएगा. आंसर-की पर आपत्ति दर्ज करने के बाद फाइनल आंसर-की जारी किया जाएगा. इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा. 

UPPSC PCS Answer Key 2025: ऐसे करें डाउनलोड

  • यूपीपीएससी आंसर-की के लिए ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाएं.
  • इसके बाद होमपेज पर मौजूद आंसर-की लिंक पर क्लिक करें.
  • अब आंसर-की आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • इसे डाउनलोड करें और अपने नंबरों का मिलान करें.

